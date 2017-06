UnTER: Crítica a los descuentos y a la conducción

(ADN).- La seccional Cipoletti de la UnTER denunció “descuentos ilegales” a docentes y criticó el acuerdo que la conducción central hizo con el gobierno provincial, ya que la recomposición salarial estuvo lejana de los índices inflacionarios y a la canasta familiar, fue en cuotas y el mayor porcentaje recayó en las sumas no remunerativas.

“Todo ello ante una negociación paritaria a la medida del Gobierno y de espalda a los docentes”, enmarcaron.

Los docentes reclamaron que se reuna el Congreso para definir medidas de fuerza. En un duro documento, expresaron:

“Ante este marco hemos solicitado que UnTER Central convoque a los canales orgánicos de decisión del gremio -Congresos- para debatir e impulsar medidas y decisiones conjuntas para enfrentar estas medidas y resoluciones a que avasallan nuestro derecho a huelga, nuestro derecho al salario íntegro y nuestro derecho a las Jornadas de Capacitaciones en forma presencial y en ejercicio y no dan una sola respuesta.

UnTER no es privativa de una agrupación, por ende necesitamos resolver en forma colectiva como rechazamos y frenamos las arbitrariedades e ilegalidades del Ministerio de Educación.

Ante la falta de convocatoria a espacios orgánicos de decisiòn solo nos lleva a realizar dos conclusiones posibles: Evidentemente esta falta de respuestas de UnTER Central ante los constantes avasallamiento del Ministerio se debe a la falta de capacidad de respuestas gremiales y colectivas o que es un hecho que han sido quienes han negociado nuestras Jornadas de Formación Permanente y el descuento arbitrario, ilegal y con fines de castigo que comenzamos a recibir en el día de hoy. Ello por cuanto ningún congreso de UnTER de este año aceptó que nos descuenten y que nos vulneren el derecho a la formación permanente. Entonces… ¿qué motivos existen para que UnTER Central no convoque a Congreso para debatir y definir acciones gremiales que se opongan a los constantes avasallamientos del Ministerio?.

En una provincia que se mega-endeuda, que persigue y criminaliza a quienes luchan, que intentará poner una central nuclear, que ajusta en nuestros salarios, que ataca la escuela pública recortando presupuesto, que destituye a supervisoras que defienden el derecho a la educación, en ciudades en que continúan existiendo decenas de niños/as sin vacantes en jardines, que los estudiantes y docentes se exponen a condiciones de peligrosidad en las escuelas etc etc…nuestro gremio provincial parece que solo intenta firmar la paz social sin ninguna reivindicación y logro para los/as trabajadores/as de la educación ni para la escuela pública.

Desde UnTER Cipolletti y en sus reiteradas asambleas resolutivas hemos sido claros con los/as compañeros/as pero también con el Gobierno; No vamos a naturalizar las vulneraciones de derechos conquistados y menos los descuentos por ejercer el derecho a huelga.

Hasta tanto no habiliten desde UnTER Central los espacios genuinos e históricos del Sindicato para debatir y definir, desde este seccional seguiremos denunciando y organizando acciones para enfrentar estas políticas de ajuste y persecución.

Exigimos al Gobierno de Río Negro que cese con las prácticas arbitrarias, persecutorias e ilegales como los descuentos masivos de nuestros haberes. Que se abstenga de intentar disciplinar a los docentes que salimos a las calles por la defensa de nuestros derechos y de la escuela pública. Que devuelva inmediatamente las sumas confiscadas en nuestros salarios.

Exhortamos a UnTER Central que convoque en forma inmediata a un Congreso para definir en forma colectiva y provincial cómo frenamos los ataques constantes del Gobierno hacia nuestros derechos y hacia la escuela pública.

Asimismo, difundiremos un modelo de intimación para que sea presentado en forma masiva por los/as docentes para que se devuelva en forma inmediata el descuento ilegal que ha efectuado el Ministerio en forma indiscriminada y compulsiva. En caso de no obtener respuestas, y que UnTER Central no obtenga la devolución a través de las reuniones con el Ministerio, comenzaremos en forma inmediata a instrumentar con cada delegado/a de las escuelas la organización pertinente de la documental para iniciar juicios laborales masivos contra el Ministerio de Educación, tal lo efectuamos en el 2014 contra los descuentos masivos del ex- Ministro Mango y que obtuvimos una sentencia favorable”.