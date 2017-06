La búsqueda de Zulema Walter se concentra en el río

La Unidad Fiscal 1 de Viedma continuó con la búsqueda de una Zulema Walter, desaparecida el jueves pasado en esta ciudad. La familia de la mujer mantuvo un nuevo encuentro con referentes del Ministerio Público Fiscal quienes les brindaron detalles acerca de las últimas medidas relacionadas con dicha investigación.

La policía rionegrina realizó rastrillajes en ambas costas del río Negro, con epicentro en el puente ferrocarretero, mientras que la Prefectura Naval hizo lo propio en el curso de agua, tarea que se reforzó con buzos profesionales. Trabajó la división canes de la Policía de Río Negro, que orientó el rastro de la mujer hasta la zona cercana a la ribera del río, debajo del puente viejo, razón por la cual la Fiscalía pidió la intervención de Prefectura.

Además, se tomó declaración testimonial al hombre que la trasladó en su taxi desde la intersección de Rivadavia y San Luis hasta un gimnasio cercano al puente ferrocarretero, cuyo automóvil fue requisado durante el mediodía de hoy en la búsqueda de algún elemento que pudiera resultar útil en la investigación.

La Brigada de Investigaciones, en tanto, continúa recorriendo los barrios cercanos a la zona donde la mujer fue vista por última vez, en la búsqueda de posibles testigos que puedan aportar datos.

En el Balneario El Cóndor, los agentes de la Unidad 39 efectuaron el rastrillaje de la costa marítima a partir de un testimonio que indicaba que la mujer había sido vista por la zona. No obstante, y aunque este dato no pudo ser confirmado y los canes no reconocieron allí rastros odoríferos, continúan esas medidas.

Ante cualquier información se ruega comunicarla a la comisaría más próxima o al teléfono de la Fiscalía de Delitos contra las personas 02920 15203876