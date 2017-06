Jubilados de Bariloche contra la modificación del sistema previsional

Jubilados y pensionados de Bariloche, junto a la CTA de los Trabajadores Río Negro, la CGT Regional Andina y otras organizaciones se manifestaron hoy contra cualquier modificación del actual sistema previsional y retificaron que el sistema jubilatorio debe ser público, de reparto y solidario.

En la oportunidad se entregó un petitorio a las autoridades andinas del ANSES. Tras una conferencia de prensa los representantes del sector pasivo se movilizaron hasta las dependencias del organismos previsional nacional, oportunidad en que el Secretario de Asuntos Previsonales de CTERA y Secretario General de la CTA Río Negro, Jorge Molina entregó el petitorio y solicitó al Gerente local Juan Vila, que le haga saber a Emilio Basavilbaso, Titular del ANSES. la posición de los jubilados pensionados y trabajadores de la región andina.

Ek petitorio expresa que no se aceptará ninguna modificación del régimen jubilatorio; que no se aceptará ninguna ley que aumente la edad de jubilación; que no se aceptará que se rectifique a la baja o intente anular la movilidad jubilatoria, que estamos en contra de la venta del fondo de Garantía de sustentabilidad y que no se aceptará regresar a ningún tipo de sistema privado o de capitalización del sistema jubilatorio.