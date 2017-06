“El campo de lo positivo está vacante en Río Negro”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti, valoró la primera reunión que Juntos Somos Río Negro tuvo después de haberse constituido formalmente como partido. Marcó febrero de 2014 como hito en la construcción del partido. Analizó el escenario electoral y aseguró que las posturas anti están por encima de las pro. Pero ratificó que los candidatos del oficialismo estarán fuera de esa lógica, lejos de la grieta, cerca de los rionegrinos y defendiendo sus intereses.

-¿Cómo resultó la primera reunión de Juntos?

Fue la primera reunión de Juntos en el nuevo marco que tenemos a partir del reconocimiento de la justicia como partido político. El valor, en consecuencia, es muy significativo, aunque personalmente lo más importante de Juntos como organización política sucedió en Cipolletti, en febrero de 2014, cuando expresamos nuestra decisión de construir un nuevo camino en la política rionegrina y de presentarnos en las elecciones de a junio de ese año.

-¿Qué valor tiene hoy esa decisión?

Para mí ahí está el hito más significativo de nuestro origen. Con el paso de los años será el hito que reivindicarán quienes nos continúen, junto con la asamblea de Villa Regina del 7 de mayo de 2016 donde tomamos la decisión de formalizar nuestra organización como partido político.

-Ahora faltan los candidatos

En política mandan siempre las circunstancias. Son las circunstancias quiénes deberán darnos el candidato o la candidata. Luego, la estrategia electoral. Un error común es comenzar por el candidato, seguir con la estrategia electoral y finalmente pretender que las circunstancias se acomoden a esos dos factores.

-¿Y cuáles son las circunstancias actuales?

Las circunstancias marcan dos polos muy singulares. No siempre en la Argentina sucedió que el peso de los “anti” predomine en todo el arco político. En la suma, pesa más el anti macrismo y el anti kirchnerismo que cualquier otra cosa.

-Anti más que pro

Sí, como prefijo, pierde el pro y gana el anti. El campo de lo positivo está vacante en Río Negro. Todo es anti. El discurso que predomina en los que ya asoman como candidatos en “anti todo”. Así están las circunstancias previas a las PASO. Juntos, por definición, nunca construyó su propuesta por el lado de las antinomias sino en la búsqueda de unir a los 700 mil rionegrinos -respetando todas las identidades políticas- en torno a las ideas de la integración provincial y el desarrollo.

-¿Pero son favorables para ustedes?

Las circunstancias son propicias para nosotros. Habrá, por un lado, una violenta batalla de los anti todo, responsables de la famosa grieta, de ese método de hacer política barnizado de ideas e ideologías para no quedar sólo como una expresión amoral y salvaje de la lucha por el poder. Nosotros seguiremos por el camino que conocemos y a partir del cual también nos conoce la gente.

-No me dijo el nombre del candidato

No lo definimos aún. Pero mire, nuestros representantes que ocuparán una banca en el parlamento no irán con la lógica que tradicionalmente predominó en los diputados de Río Negro, con las excepciones que siempre existen. En general fueron o a quedar bien con el presidente o presidenta de turno, votando lo que viniera sin chistar, o a votar todo en contra para quedar bien con el líder de la oposición del momento. En resumen: iban a levantar la mano como autómatas o a tirar piedras también como autómatas. Nosotros queremos que el representante de Río Negro por Juntos no vaya a Buenos Aires para quedar bien con el presidente o a quedar bien con el líder más importante de la oposición. Deberá ir para quedar bien con la provincia, con los intereses de los rionegrinos. Por lo tanto, habrá momentos donde levantará la mano a favor de la Casa Rosada cuando le convenga a la provincia o a oponerse si a Río Negro no le conviene.

-Pragmatismo

Un pragmatismo con centro en los intereses de la provincia, superador del pragmatismo de la política tradicional que tiene como eje el poder del oficialismo y de la oposición concentrado en Buenos Aires, la estructura clave del poder en la Argentina, escindido, tantas veces, de los intereses del interior del país.

-¿Cómo sigue el armado del partido?

El sábado próximo se reunirá la asamblea de Juntos en Regina y el viernes por la noche tendremos un encuentro con todos los intendentes de nuestro espacio. Durante este mes habrá posibilidades de incorporar más afiliados a nuestro padrón pues a fines de junio tendremos las mesas locales de conducción de Juntos. Los compañeros y compañeras deberán elegir las conducciones locales. Aspiramos que predomine el criterio de unidad que en tiempos como los actuales es un valor fundamental. Nosotros tenemos que demostrar que la unidad es siempre un camino posible, frente al grieta que lo divide todo.