Diez años de prisión por abusar de su cuñada de 15 años

La Sala B de la Cámara Criminal de Viedma, integrada por los jueces Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Ariel Gallinger (subrogante),condenó a un hombre, actualmente detenido, a la pena de diez años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, cuya víctima fue su cuñada, una hermana de su pareja. El hecho ocurrió en la capital provincial, el 25 de junio de 2015 a las 7.20 aproximadamente en su domicilio, donde abusó sexualmente con acceso carnal de una menor de 15 años.

En la sentencia el Juez Chironi, con su voto rector, explica: “La niña relata con suma claridad lo que le sucedió. Nada hace suponer que estemos ante un relato inventado. No surge tampoco de autos un mínimo indicio de que se trate de una situación creada por la menor”.

Respecto al encuadre jurídico de la conducta del imputado, el magistrado afirma que a diferencia del Ministerio Público y en coincidencia con la defensa del imputado, considera que es un delito de abuso sexual con acceso carnal en el cual no encuadra el agravante de la guarda de la niña porque era una situación momentánea. Se explica en la sentencia que “el encargado de la guarda es aquél sujeto que regularmente debe cuidar a una persona por convención u oficio o por una situación de hecho, atendiendo sus necesidades, aunque no conviva con ella, y se trate de un encargo que no se desempeñe con continuidad”.