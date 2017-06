Capretti denunció detención ilegal y vejaciones

El secretario Adjunto de ATE, Aldo Capretti, se presentó ante la sede del Ministerio Público Fiscal y radicó una denuncia penal por vejaciones penal contra el personal que participó de su detención el 25 de mayo pasado. El dirigente relató cómo ese día, “de manera totalmente ilegal y bajo un ardid, fue raptado por personal de civil” de su domicilio particular y sin mediar orden judicial alguna.

En su relato, el Secretario Adjunto manifestó que “alrededor de las 20.10 de ese día, que era feriado, golpean la puerta de su casa y al atender ve a dos personas vestidas de civil. Ellos lo engañan para que salga del domicilio y luego, sin mostrar ninguna documentación, junto a otras personas lo tiran al suelo, lo esposan y lo suben a un patrullero”.

“Cuando atiendo la puerta, veo a dos personas y una de ellas me pregunta si el auto que estaba estacionado sobre calle Victoria O’ Campos era mío y que su compañero lo acababa de chocar. Entonces salgo a ver el auto y me doy cuenta que comienzan a acercarse unos cuatro hombres de civil. Entonces les digo que el auto no tenía nada. Ellos me preguntan si yo era Aldo Capretti y al responderles que sí, me dicen que me tienen que llevar detenido”, manifestó el dirigente sindical.

Según consta en la denuncia presentada, a Capretti lo agarran del brazo derecho y él, con su mano izquierda, llama a su esposa a través del celular, que sale de la casa junto a su hija y un amigo de la familia. En ese momento de gran tumulto, mientras que el dirigente demandaba que los hombres se identifiquen y que le muestren la orden de detención, sus familiares gritaban que lo estaban secuestrando. Una de las cosas que le dicen es que lo detenían por una orden que no tenían consigo.

“Como no sabía quiénes eran, les pregunto a dónde me llevaban y por qué. Entonces me tiran al suelo y me esposan un brazo. En el lugar no había ningún móvil policial”, cuenta Capretti.

Tras unos 20 minutos, se presenta en el lugar una mujer diciendo su apellido, manifestando ser Comisario y que la orden de detención se la leería en la Comisaría. “Frente a esto les pido que me lean la orden ahí, en ese momento y en ese lugar, porque sino no me movía. Como respuesta, esta mujer que estaba actuando muy violentamente, ordena que me esposen y me suban al patrullero. Lo que hacen de manera violenta. Ahí ya había un móvil y también un bicipolicía”.

En la continuidad de los hechos, una vez arriba del patrullero camino a la Comisaría, el Adjunto de Rodolfo Aguiar, les manifestó su disconformidad frente al modo de la detención y el agente que estaba de acompañante en el patrullero, se gira y lo mira desafiante y dice: “vos cerrá el culo, callate, porque vos lastimaste a mis compañeros”.