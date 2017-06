Ambiente advierte que la planta debe cumplir requisitos o no se instalará

(ADN).- La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani, aclaró que el proyecto de la central nuclear “aún no está confirmado”. Y advirtió que aún restan conocerse estudios para determinar si son compatibles las características de los sitios propuestos, con la futura planta.

Así lo publicó hoy el portal bariloche2000. “La tarea de la Secretaría de Ambiente es acompañar al gobernador en este proyecto tan importante para la provincia”, dijo la funcionaria. Pero recalcó que “en la tarea que a nosotros nos compete como autoridad de aplicación de ambiente, que es verificar que se controlen las leyes vigentes, analizar un estudio de impacto ambiental en el momento que la empresa lo presente y ver si ese estudio es acorde al lugar y a las condiciones de seguridad ambiental” dijo en diálogo con Radio Seis.

Consultada sobre los residuos y la contaminación que puede generar una central nuclear en la zona atlántica, la funcionaria explicó que ese aspecto “no está resuelto por cuanto el proyecto no está resuelto”.

Migani: “si los lugares no cumplen con los requisitos no se instalaría el proyecto”

Según dijo, autoridades nacionales e internacionales “se están dedicando primero a evaluar dónde se puede instalar el proyecto” y “si todos estos lugares que se plantean como posibles no cumplen los requisitos de las normas internacionales no se instalaría el proyecto”.

“Primero hay que evaluar si algunos de los sitios cumplen con las condiciones y empezar a elaborar un proyecto” insistió. Migani ratificó que “está la decisión de la inversión” pero “si en algún punto no se cumple con los requisitos, no se instalaría en ninguno de los lugares propuestos”.

Respecto a los reclamos que comienzan a realizar vecinos de toda la provincia contra la instalación de la central nuclear, la funcionaria aclaró que “hemos recibido pedidos de informes de legisladores” pero no recibieron comunicaciones de agrupaciones ambientalistas.

“Nosotros lo primero que tenemos que hacer es informar” sostuvo. “Tenemos que aclarar que esta actividad como casi ninguna otra actividad de riesgo está regulada por leyes muy rigurosas a nivel nacional e internacional” indicó.