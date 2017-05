Sueños compartidos: Procesaron a Hebe y a Schoklender

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y su exapoderado Sergio Schoklender, en la causa en la que se investiga el millonario desvío de fondos en la entidad para la construcción de viviendas sociales.

La medida dictada por Martínez de Giorgi también alcanzó al exsecretario de Obras públicas José López y a Pablo Schoklender, entre otros.

En cambio, el juez dictó la falta de mérito -es decir ni los procesó ni los desvinculó de la causa- a varios imputados, entre los cuales se destacan el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y varios ex intendentes y ex gobernadores involucrados en el caso.