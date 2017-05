Planta nuclear: Weretilneck le respondió a Das Neves

(ADN).- “No me parece conducente que una provincia se inmuscuya en temas que son de absoluta decisión de los rionegrinos”. De esta manera, Alberto Weretilneck contestó las críticas surgidas de Chubut al emplazamiento de una planta nuclear en Río Negro. En su primer contacto con la prensa a su regreso de la gira por Dubai, China y Japón, el gobernador respaldó el proyecto.

“Me parece arriesgado que se manifiesten en contra, cuando todavía no se sabe dónde estará emplazada la planta. Y no me parece conducente que una provincia se inmuscuya en temas que son de absoluta decisión de los rionegrinos”. La respuesta es a las críticas de la sociedad chubutense que se quejó por la cercanía que la central tendría de Península Valdés, si finalmente se construye en Sierra Grande. Pero también fue un tiro por elevación al gobernador Mario Das Neves, quien afirmó que “no podemos avalar esto” y llamó a un acuerdo patagónico para frenar la iniciativa del gobierno nacional.

Pese a esto, Weretilneck se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado entre China y Argentina y dijo que “esto ratifica el potencial de Río Negro, ya que sólo nosotros, Córdoba y Buenos Aires porducimos energia nuclear”. Recordó los empredimientos en Bariloche y Pilcaniyeu que llevan años en desarrollo.

El gobernador explicó que “de acá a fin de añoo hay dos tareas: Nación tiene que terminar el contrato (financiación, tasa de interés, ect.), y determinar el sitio de emplazamiento”. Dijo que al menos hasta diciembre no estarán finalizados estos trámites.

Sin embargo, el mandatario admitió: “Entendemos que los ciudadanos tengan dudas y se preocupen y exijan garantías, y nosotros explicaremos todo lo que haga falta”, en relación al proyecto. Pero aseguró que “no hay un solo episodio en Argentina que ponga en duda la seguridad” de las centrales.

Y valoró que “la energía nuclear es una energía limpia, no como la generación de energía convencional a gas, combustible o carbón”. “Es como la eólica, pero constante, no depende de los vientos”.