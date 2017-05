Piden la destitución de Igoldi por arbitrariedad manifiesta

(ADN).- La procuradora general, Silvia Baquero Lascano, pidió hoy la destitución del juez penal de Viedma, Favio Igoldi. Fue al finalizar su alegato. Consideró que el magistrado actuó con arbitariedad manifesta en varias causas en las que le tocó intervenir.

Baquero enumeró distantas actuaciones, como la causa Sodero Nievas, Scalesi y el incendio del Poder Judicial, entre otras, para acreditar que Igoldi tuvo razones personales para actuar y no atendió el correcto proceceder judicial, lo que atentó contra garantías constitucionales.

Además, indicó que en todas estas causas, que Igoldi actuó como juez de instrucción, hubo críticas de la Cámara (con todas las integraciones posibles) a su accionar, imponiendo nulidad y revocatorias y, en algunas, hasta fue separado de las causas.

La Procuradora hizo foco en dos casos puntuales: Sodero e incednio. Em esta último, criticó que hubieron filtraciones desde su juzgado que permitieron a los investigados tiempo para actuar. También aseguró que Igoldi denegó parte de las medidas pedidas por la fiscal, Itziar Soly, como allanamientos y detenciones. Y recordó que “la causa era compleja y exigía recaudos en el control de la información”.

En caso del ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nivas, dijo que Igoldi reconstruyó una causa, avanzó con la imputación y el procesamiento. En esa oportunidad su acción fue revocada por la Cámara. Y recordó que la Fiscal pidió el sobreseimiento, pero el juez insistió con el procesamiento, motivo por el que la Cámara lo apartó de la causa.

“Un juez que no escucha, que no toma medidas para resguardar información, que se niega a recibir una comisión de la investigación, que niega medidas procesales que afectan el proceso, que niega un allanamiento que habilita dos meses después porque se lo exige la Cámara…” enumeró Baquero para comenzar su argumentación.

La Procurado aseguró que Igoldi “puso en riego la investigación de la causa del incendio del Poder Judicial” y marcó que un audio certifica que la abogada Daniela Vivas (que trabajada en su juzgado) hizo llamadas a uno de los imputados, Ignacio Galiano, en el momento de la investigación.

También hizo referencia a la mala relación que tenía con la fiscal de la causa, y ello trasnforma su conducta en parcial, cuando, por ejemplo, no acepta las medidas urgentes: allanamientos, detenciones, etc. “Queremos jueces que sean imparciales”, reclamó.

Bquero Lascano dijo que Igoldi “procede de forma irregular” y eso no garantiza el derecho a defensa, “actúa precipitadamente”, y “transforma la indagatoria en una mera formalidad para dictar el procesamiento”. Y subrayó que esas acciones produjeron que algunos casos terminen en absolución y no se llegó a la verdad porque no se supo si hubo delito.

Por último, la titular del Minsterio Público, dijo que “la balanza se inclina porque el juez deja de ser imparcial”. “El juez no escucha, prejuzga, hace un uso errado de la ley, carece de templanza”. Igoldi, según Baquero, tampoco tuvo “cortesía, sabiduría, prudencia e imparcialidad” en el manejo de sus acciones.

Y todo ello, constituye la causal de mal desempeño.