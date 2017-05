Para SITRAJUR, Pondal representa la “nueva oleada represiva”

(ADN).- Fuerte denuncia del SITRAJUR. El sindicato judicial criticó al magistrado Héctor Leguizamon Pondal por defender el fallo de la Corte Suprema que benficia con el 2×1 a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, y lo sindicó como el representante de la “nueva oleada represiva”.

“No nos parecen casuales sus repudiables declaraciones, ya que creemos busca representar a la nueva oleada represiva con la que se busca influenciar a los poderes judiciales de las distintas provincias, para que implementen decididamente la represión a la protesta social ante el deterioro acelerado de las condiciones materiales de vida que venimos sufriendo”, denunció el gremio.

Mediante un comunicado, SITRAJUR planteó que “Leguizamón Pondal en vez de calificar como ´antipático´ un fallo tan grave como este que implica la libertad de criminales genocidas y la desctrucción del estado de derecho, podría haber explicado que la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio como el que la Corte ha otorgado. Lejos de ello, reivindicó el mismo y minimizando el hecho”.

“Los Judiciales ejercitamos la memoria, no olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos a los que torturaron, violaron, apropiaron, robaron y dejaron un desastre económico para nuestro pueblo” subrayó el gremio, y llamó a “adherir y participar de todas las actividades que a lo largo de la provincia se realizan en repudio a la aplicación del dos por uno para los genocidas”.