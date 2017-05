(ADN).- El suspendido juez penal de Viedma, Favio Igoldi, hizo su defensa hoy en el seno del Consejo de la Magistratura, donde se le instruye un jury de enjuiciamiento. Dijo que la Procuradora, que pidió su destitución, hizo una acusación “súmamente genérica” y “no logró probar los actos de manifiesta arbitrariedad”.

Igoldi dejó un mensaje: si no hay razones jurídicas para su destitución e igual se avanza en ese sentido en la sentencia, las motivaciones serán exclusivamente políticas. Así, dividir los votos del Cuerpo, que está integrado por representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y de la Legislatura.

“La acusación no ha logrado probar los actos de manifiesta arbitrariedad. No ha hecho el mínimo desarrollo sobre la acusación, que fue súmamente genérica”, dijo el magistardo.

Mirando a la Procuradora, exhortó: “Tiene que desarrollarlo (al hecho que se le imputa), explicarlo, así yo me puedo defender”. “Juntar con una pala revocaciones no es causal de mal desempeño”, indicó.

Para Igoldi, “hubo carencia de elementos jurídicos, por eso buscó causar impacto en el Consejo”. Y aseguró que “hay casos de críticas más graves de Cámaras a jueces que las que tuve yo”. Y avanzó: “De lo errores que me ha marcado la Cámara, la Procuración no ha podido demostrar mi reiterada arbitrariedad manifiesta”, tampoco “se me criticó por haber tomado decisiones precipitadas”.

En su defensa, atacó: “Soly y Lascano han dado mucha importancia al caso del incendio, pero la comisión investigadora estaba integrado por sólo dos policías. Dicen que yo desatendí la investigación, y la Procuración no puso un agente dedicado exclusivamente al caso”.

El juez dijo que en esa causa emitió 50 medidas de prueba. Y aseguró que la supuesta mala relación con la Fiscal “no afectaron la prueba”.

“La arbitrariedad que me atribuye la Procuradora no fue advertido por los Fiscales, y mi actuación como Juez no fue puesta en dudas por las defensas de las demás causas, por lo que no hay imparcialidad”, aseguró.

Y explicó, que en el caso del incendio al Poder Judicial: “Me tomé tiempo para determinar pedidos de prueba (allanamientos) para darle la derecha a la investigación”. Y aprovechó para criticar: “Hay malos antecedentes de las comisiones de investigaciones encabezadas por la Policía. Somos nosotros la cabeza de la investigación”.

También hizo referencia a las escuchas: “Nada de ahí se desprende para avanzar en la causa”. Recordó que Ignacio Galiano (abogado, procesado, detenido por ese incidente) dice -en los audios- que “se quiere sacar de encima a los Colman, y que los va a involucrar en el hecho del incendio”.

Así, justificó por qué no dio lugar a las medidas que la Fiscal pidió contra Galiano. “No hace cargo de haber cometido el hecho, dice que lo va a imputar a otro”. Y sobre Vivas, que no era ella quien tenía la prueba en video, sino un tercero.

El Juez le pidió al Consejo que estudie los casos, que mire los “retos” de la Cámara y que de allí se desprende que pudo haber incurrido en actuaciones “discutibles” pero no perjudicaron las investigaciones.