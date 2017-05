Dictamen favorable en Comisiones al Plan Castello

(ADN).- Las comisiones de Planificación, Presupuesto y Constitucionales, dieron dictamen positivo -por mayoría- al Plan Castello. El Frente para la Victoria anticipó que responderá dentro de las 48 horas, tal como lo prevé el reglamento interno de la Legislatura.

De esta manera, el miércoles será debatido en el recinto el financiamiento que requiere el plan de obras. La Provincia pidió un permiso para emitir un bono de 580 millones de dólares.

Según comunicó oficialmente el Parlamento, los planteos que fueron expuesto durante la última reunión por el FPV, fueron atendidos por el oficialismo. “Tras la consulta durante el fin de semana con el Poder Ejecutivo y con el aval del gobernador Alberto Weretilneck”, aseguró el presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri.

Finalizada la sesión, el legislador Palmieri expresó su optimismo sobre lo que será la eventual sanción del “Plan Castello” luego de “muchos meses de trabajo, de aportar ideas, de recibir observaciones, y ya a las puertas de la sesión en la que se tratará el plan de inversiones más grande que ha tenido Río Negro en su joven historia”.

Resaltó la trascendencia de “la importante y constante participación de los intendentes y de los comisionados de fomento y de una nutrida y muy activa participación de las instituciones intermedias de nuestra vida social”.

A todo este trabajo previo, dijo Palmieri, “el bloque mayoritario de la oposición (el Frente para la Victoria) entregó el viernes una nota con una serie de planteos que fueron respondidos hoy, tras las consultas técnicas al Ejecutivo y el aval de la máxima autoridad de la Provincia, el gobernador Weretilneck”.

Los requerimientos del FpV estuvieron referidos a dar garantías plenas de que los fondos obtenidos para financiar obras no tendrán otro fin que el expresado en el proyecto, que el fideicomiso que administre el Fondo Fiduciario “pague las obras y pague a los municipios su participación” y que al mismo tiempo “sea un organismo que no esté bajo el control político”, explicó Palmieri.

Comisión de Seguridad y Control de los Fondos

Para ello el Agente Fiduciario será seleccionado por una Comisión Legislativa de Seguridad y Control de Fondos que estará conformada por una representación legislativa igual a la necesaria para la mayoría especial que requiere la sanción de la norma, esto es los dos tercios de legisladores: 5 del oficialismo, 4 de la primera minoría (FpV), uno del bloque AFPIR y uno de la UCR. “Esto garantizará control y legitimidad”, aseguró el presidente del bloque oficialista.

La Comisión también tendrá la responsabilidad de determinar el orden de prioridades para la realización de las obras que encare el Poder Ejecutivo a través del ministerio de Obras Públicas.

Créditos no reintegrables a los municipios

Palmieri también explicó que los municipios estarán en condiciones de recibir el 10 por ciento del total de los fondos a los que acceda la Provincia, es decir que unos 58 millones de dólares estarán a su disposición para las obras que realicen mediante la toma del crédito. Palmieri comentó que “el 50 por ciento de esos fondos podrán ser destinados a los municipios en carácter de aporte no reintegrable provincial, o sea que no deberán devolverlo”.

“La distribución será de acuerdo al índice que se establece en partes iguales entre los 39 municipios rionegrinos, desde el más grande hasta el más chico, aproximadamente 11 millones 200 mil pesos, todos por igual, recibirán como aporte no reintegrable, un trato equitativo y federal interno provincial y más que suficiente para que muchos de ellos puedan encarar un plan de obra pública o equipamiento”.

En este sentido aclaró que “los fondos serán ‘puestos a disposición’, tanto la parte que tenga formato de préstamo como aquellos que sean ‘no reintegrables’, de acuerdo a lo que decida cada uno de ellos, según decidan sus intendente o sus concejos deliberantes, en base a la capacidad financiera que tenga o el compromiso que quiera tomar cada municipio”.

Palmieri entendió que habiendo sido satisfechas las inquietudes del FpV “estamos a las puertas de la sanción de una ley que sin dudas va a cambiar la historia de Río Negro”.