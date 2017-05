Aguiar libre, pero con restricciones

(ADN).- El líder de ATE se prensentó en la sede de la Justicia Federal en Roca y negó a declarar. Quedó libre pero el juez le impuso una serie de restricciones como no cortar rutas, entorpecer el funcionamiento de servicios públicos ni salir del país. Sin embargo, a la salida, anunció medidas de fuerza.

Rodolfo Aguiar se presentó en esta mañana en el juzgado de Hugo Greca, quien había librado una orden de captura en su contra, por no haber concurrido en tiempo y forma al tribunal. El magistrado instruye una causa contra varios dirigentes de ATE por la protesta en Contraalmirante Cordero el año pasado.

Antes de ingresar al Poder Judicial, Aguiar aseguró: “En un país con un Presidente imputado por evasión, una provincia con jueces que abusan de menores y diputados violadores, concurrir a tribunales por luchar, aunque es injusto, se transforma casi en una muestra de dignidad”.

“Tenemos que prepararnos porque esta Justicia nos va a golpear más fuerte todavía. Estos jueces y fiscales recién están empezando el trabajo que les encargaron. Se trata de una Justicia patronal que defiende un Estado para pocos, castiga a los trabajadores y los pobres, pero mira para otro lado cuando son los políticos y los ricos los que violan las leyes. Este comportamiento de los funcionarios judiciales no es casual. Ellos forman parte de ese mundo. Son amigos e integran esa clase social. Jamás fallarían en su contra”, aclaró el dirigente.

Greca recibió a Aguiar en su despacho junto a la abogada del gremio, Ailén Roca. El dirigente se negó a declarar y el juez le concedió la libertad por haberse puesto a derecho. La causa sigue. Sin embargo, el magistrado le dictó restricciones: No podrá cortar rutas; No podrá entorpecer servicios públicos; No podrá salir del país; y todas las semanas deberá presentarse en la sede de la Policía Federal.

A pesar de ello, el secretario general de ATE y CTA-Autónoma, anunció que mañana habrá movilización al puente que une Cipolletti con Neuquén, y el miércoles, una marcha a Viedma. Ambas acciones son en el marco de la protesta sindical contra el Plan Castello y el endeudamiento en dólares.