Retirados de la Policía piden definiciones salariales

(ADN).- “Estamos preocupados por la indefinición de la política salarial de 2017”. Así, el comisario retirado Rubén Calvo, se expresó sobre la “incertidumbre” que tiene ese sector. Luego de transcurridos los primeros cinco meses del año, aún no hay aumentos salariales para la Policía y eso afecta directamente a quienes están jubilados.

Calvo realizó reclamos vinculados al sector de los pasivos y pensionados de la policía rionegrina en Radio Patagonia.

“Estamos olvidados”, dijo. Y recordó que “hacemos reclamos individuales, por la falta de representatividad que tenemos al no poder agremiarnos”.

Los retirados de la policía “seguimos en el ámbito de la provincia, pero quedamos olvidados en la grilla”, denunció.

La denuncia de Calvo tiene eje en que los policías retirados tienen sus salarios “enganchados” con los activos. Si no hay aumento a los integrantes de la fuerza de seguridad, tampoco hay para ese sector. Para colmo, el adelanto que dispuso el Gobierno en favor de futuros aumentos salariales, no es una suma remunerativa, por lo que no alcanza a los retirados.