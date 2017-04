“No aceptamos el descuento de los días de paro”

(ADN).- “No aceptamos para nada el descuento de los días de paro, porque nosotros propusimos la recuperación de los contenidos como lo hemos hecho históricamente”. Así, la secretaria general de UnTER, Patricia Cetera, ratificó el rechazo a la idea del gobierno de descontar los días. Y adelantó que habrá un Congreso para definir una postura.

La paritaria docente se rompió. Y el gremio debate cuál es el plan de lucha que se viene.

“Nosotros traíamos el mandato del Congreso de aceptación de la propuesta salarial con una sola condición, que era él no descuento de los días de paro”, aseguró la dirigente en diálogo con Frecuencia VyP.

“Ellos mantienen la postura de la recuperación en días y nosotros consideramos que los paros no fueron declarados ilegales, ni por el Ministerio de Trabajo de la Nación ni por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, estamos enmarcados en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en realidad el mandato del Congreso era muy claro, no hemos nunca desde el sindicato aceptado la recuperación en los días sábados”, agregó.

Cetera subrayó: “Era simplemente el no descuento de los días de paro”. Así graficó lo cerca que se estuvo del acuerdo, y pateó la responsabilidad al gobierno, quien se mostró inflexible.

Y fue más allá. “Qué pasa con los establecimientos que no están en condiciones y las clases están suspendidas?”, se preguntó. “¿Solamente acá pasa por garantizar el proceso educativo frente una medida de paro de la docencia rionegrina?. ¿Y los días de clases que se suspenden porque no hay gas, hay paredes electrificadas o nos encontramos sin servicio de agua potable?”. “Allí no hay un solo funcionario que se le descuenten los días por no haber cumplido con su función”, evidenció.

“No aceptamos para nada el descuento de los días de paro porque nosotros propusimos la recuperación de los contenidos como lo hemos hecho históricamente” ratificó Cetera. Y reiteró: “Los funcionarios tendrían que trabajar los sábados y domingos por los establecimientos que no están en condiciones”.