Jura del Fiscal González Sacco

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, tomó juramento a Guillermo Martín González Sacco, designado por el Consejo de la Magistratura en el cargo de Agente Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Viedma.

Ricardo Apcarián agradeció a los presentes y le cedió la palabra a Marcelo Álvarez, Fiscal General de Río Negro, quien exortó al flamante fiscal a hacer “el mejor esfuerzo en el cumplimiento de la función porque ahora no es solamente la organización del derecho penal lo que depende de tu actuar, sino que hay víctimas. En el Ministerio Público decimos que no hay nada que nosotros no intentemos hacer para satisfacer a una víctima esta es una responsabilidad que ahora cae sobre la actuación que vas a tener el en Ministerio Público”.