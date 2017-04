El gobernador ratificó que se descontarán días de paro de marzo

El gobernador Alberto Weretilneck, ratificó en Bariloche, que se descontarán los días de paro realizados en marzo y se recuperarán las jornadas perdidas en abril y destacó la importancia de la propuesta superadora realizada a la UnTER con un ofrecimiento de aumento del 23% a partir de marzo.

Por otra parte, y en declaraciones a la prensa en Bariloche, el mandatario expresó su rechazo al ataque ocurrido ayer contra la vivienda de un empleado de la empresa Hidden Lake, donde fue incendiada una vivienda y se realizaron disparos intimidatorios y golpes a un empleado de la firma de Joe Lewis y señaló que “no hay ningún motivo para atacar de esta manera, destruir y maltratar a un trabajador que cumplía su labor”.

Agregó que “trabajaremos coordinadamente con el Gobierno Nacional, porque este tipo de acciones se pueden enmarcar en ilícitos federales, como asociaciones ilícitas. Se trata de hechos con reivindicaciones armadas que se pueden encuadrar en delitos federales”.

Sobre la negociación salarial con UnTER, dijo que “empezamos con una propuesta de aumento del 14,5% y llegamos finalmente a un 23%, que es un porcentaje alto que no pensábamos pagar. No obstante, de eso se tratan las negociaciones, donde todas las partes ceden algo. No hay alguien que imponga algo por sobre el otro”.

El Gobernador al ratificar los descuentos de los días no trabajados en marzo, señaló que los días de abril se recuperarán con la eliminación de las jornadas pedagógicas de capacitación, que significaban que los chicos no vayan a clase y destacó que “propusimos descontar un día por mes para no dañar tanto el salario de los trabajadores”.

Agregó que “por ahora no necesitamos extender el ciclo lectivo. Vamos a ver como continúa todo con el transcurso del año, pero por ahora con la recuperación planteada por el ministerio estamos cumpliendo con los días de clase”.

En cuanto a las actualizaciones salariales, declaró que “los índices hablan de una inflación del 8% en el primer cuatrimestre, lo que hace prever que en el año será superior a las primeras previsiones. Asimismo, dejamos una cláusula establecida que en septiembre volvemos a charlar para ver qué sucedió con la inflación del INDEC y el acuerdo paritario. En caso que la inflación sea superior al acuerdo, hay un compromiso del Gobierno plasmado por escrito de volver a ver de qué manera se puede recomponer el salario de los trabajadores, tanto de UnTER como el resto de los empleados provinciales”.