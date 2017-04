Descartado Conesa, evalúan donde trasladar a Bernardi

Los jueces integrantes del Tribunal que condenó al ex juez Juan Bernardi recorrieron hoy distintas instalaciones policiales en procura de evaluar el lugar más adecuado para que el destituido camarista cumpla con la prisión preventiva impuesta.

Los magistrados recorrieron las instalaciones de la Comisaría Primera, la dependencia policial de El Cóndor y también la de Cubanea, entre otras.

El Servicio Penitenciario Provincial ya adelantó que no están dadas las condiciones de seguridad para alojarlo en el Complejo Penal 1, debido a que en su condición de ex fiscal, ex juez de primera instancia y ex camarista, llevó acciones en juicios contra reclusos que se encuentran alojados en dicho establecimiento carcelario.

De esta forma, el Servicio Penitenciario proporcionó una lista de lugares posibles. Ahora, los jueces realizaron la inspección de algunos de ellos, antes de disponer el traslado.

En la Comisaría Primera, se adelantó, su estadía implica una complejidad para la intensa actividad diaria del establecimiento policial.

Bernardi fue condenado a 5 años de prisión en una sentencia que no está firme. Adicionalmente, se dispuso la prisión preventiva, medida cautelar de excepción para evitar la fuga.

De esta forma, en esta instancia el ámbito de alojamiento debe cumplir con este propósito de contener la evasión, garantizando su integridad física y la de otros detenidos. Un objetivo del lugar a escoger es que se encuentre cerca de Viedma, atento a posibles trámites que deba cumplir en el marco del proceso.

Antes de la condena a prisión, Bernardi había sido sometido a un juicio político en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que lo destituyó como camarista.