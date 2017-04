Candidatos de JSRN para las elecciones en Maquinchao

Ángela Romero, Sergio Torres, Leticia Torres y Mariano Cayul, son los candidatos que presentará Juntos Somos Río Negro para las elecciones de concejales del 14 de mayo en Maquinchao. Fueron presentados en un acto del que participaron el intendente local, Marcos Pérez; el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli; la legisladora Sandra Recalt; el secretario de Relaciones Institucionales, Nelson Cides y el director de Comisiones de Fomento, Yamel Mohana.

Rulli destacó la significación de la presentación de los postulantes del oficialismo, “estando cerca de nuestros vecinos, con un proyecto político federal, que tiene identidad rionegrina, que brega por la integración federal y ahora vamos por el desarrollo provincial con el Plan Castello, que apunta a generar las condiciones agrícolas, industriales, energéticas, que nos potencien como provincia”.

Felicitó a los candidatos y dijo que “ser concejal es una decisión de vida, como ser intendente, porque el Concejo Deliberante, como la Intendencia, es el primer lugar al que los vecinos y vecinas acuden en búsqueda de soluciones, de respuestas, de gestiones, por eso quiero sinceramente felicitarlos por involucrarse, por querer ser parte, y que sepan que los vamos a estar acompañando” y reiteró que “este espacio político, que estamos construyendo, es un espacio plural, que recepta todas las voces, que mira a los ojos, que no agravia, que no insulta, que propone, lleva soluciones y cuando las respuestas no llegan en el tiempo deseado pedimos humildemente disculpas y tratamos de resolver la cuestión”.

A su vez el intendente Marcos Perez, destacó la conjunción de fuerzas y corrientes políticas dentro de JSRN y manifestó que siempre “hay que mirar el futuro y el único futuro que encontramos es con el acompañamiento del gobierno que lidera Alberto Weretilneck” y señaló que “no nos podemos equivocar y es algo que siempre hablamos con este grupo hermoso que formamos, que yo no voy a dejar de ser radical ni muchos van a dejar de ser peronistas, pero hemos encontrado en este espacio un lugar donde nos escuchamos, dialogamos y trabajamos de manera permanente para mejorar la calidad de nuestros vecinos”.