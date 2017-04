Audiencia pública en Catriel por tratamiento de residuos peligrosos

Se desarrolló en Catriel la audiencia pública por el proyecto de instalación de una planta de tratamiento integral y disposición final de residuos peligrosos e industriales, de la empresa Crexell Soluciones Ambientales SA, que contó con la participación de números de vecinos, donde más de 35 personas expusieron sus opiniones sobre el proyecto.

La titular de la cartera ambiental, Dina Migani, fue la encargada de dar apertura a la audiencia. “Estamos dando cumplimiento a una etapa del proceso de evaluación de impacto ambiental que culminará en la resolución que puede ser aprobatoria o no”, manifestó la funcionaria.

Destacó que “se trata de un mecanismo que permite a los habitantes contribuir a la calidad de las decisiones públicas, gracias a la presentación simultanea de perspectivas y conocimientos provenientes de un amplio y diverso espectro de actores”.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, revalorizó esta instancia de participación ciudadana y manifestó: “Esto es algo que enriquece, porque si bien las audiencias públicas no tienen carácter vinculante, es un debate de ideas en pos de enriquecer el dictamen técnico final” y agregó que “las audiencias públicas son cualitativas y no cuantitativas, porque lo que vale es lo que se expone y no la cantidad de voces a favor o en contra de tal o cual propuesta”.

Posteriormente, el intendente Carlos Johnston expresó la importancia para la región de la instalación de la planta y luego se iniciaron las exposiciones, correspondientes a los representantes de la empresa Crexell. En primera instancia Juan Alberto Caracoche y luego el ingeniero Hernán Ceccani, responsable del Estudio de Impacto Ambiental.