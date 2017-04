Arroyo dijo que su causa fue “una payasada jurídica”

(ADN).- El legislador y ex ministro de Desarrollo Social Ricardo Arroyo, dijo que su causa penal por desobediencia jurídica fue una “payasada judicial” y que se armó “con tres papelitos” con el propósito de la Justicia de domesticar a la política.

Esta fue la respuesta del dirigente de JSRN del Valle Medio, en una entrevista al programa “Un días más”, al referirse a la determinación de la fiscal Itziar Soly, quien no formuló acusación contra Arroyo ante la Cámara y por lo tanto se cae la causa.

Arroyo aprovechó la oportunidad para remarcar sobre la contradicción de Soly, quien hace un año y medio atrás lo acusó entendiendo que hubo una demora intencional en responder un pedido de la Justicia, cuando era ministro de Desarrollo Social, en el marco de la causa por prostitución de menores, y que ahora se desdice de aquella acusaciòn.

De esta manera el legislador oficialista fue muy crítico del accionar judicial, denunció que algunos quieren imponer “el gobierno de los jueces” y recordó que el ex juez Juan Bernardi tuvo en su momento amparo político, en referencia al radicalismo.

También señaló que en su causa hubo intencionalidad, porque aún no se explica por qué el entonces fiscal Hernán Trejo le dio un plazo de sólo tres días para contestar el oficio judicial y se preguntó: “por qué no cinco o diez…”.

Arroyo indicó que por esta situación se lo quiso vincular a la causa por corrupción de menores y destacó que “esto no lo voy a dejar pasar porque me hizo mucho daño personal, además del político, porque tuve que explicarle a mi hija de 12 años, que yo no tenía nada que ver”.

El legislador cuestionó la contradicción manifiesta de la fiscal Soly, reiteró que la Justicia quiere domesticar y que también “los cabrones están al orden del día en la política” y que en la investigación por la corrupción de menores en su gestión “no se escondió la basura debajo de la alfombra”.