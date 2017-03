Sabbatella también se anota en la lista de diputados

(ADN).- El legislador Mario Sabbatella dijo que es posible que se candidato a diputado nacional. El dirigente del Frente para la Victoria criticó la foto del presidente del PJ, Martín Soria, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Así, se suma una nueva postulación. En esa carrera ya están anotados María Emilia Soria y Ramón Chioconi.

Sabbatella se metió de lleno en el armado del Frente Ciudadano en Río Negro. Reivindica el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró: “Para quienes defendemos el modelo Nacional y Popular, Massa es el límite”.

“No podemos dudar si estar con Massa o con Cristina”, evaluó. “El que entra en esa duda está totalmente equivocado en sus bases ideológicas, y la gente debe saberlo. Massa representa una cara lavada del modelo neoliberal”, aseguró.

El legislador dijo que “Sergio Massa una carta que se guarda el neoliberalismo”. Y arremetió: “Mi postura es clara, no vamos a ser los rionegrinos los que le abramos la puerta a Massa. Su objetivo es dividir, romper todo armado en el interior. Y es lamentable que algunos se la hagan tan fácil. Espero que el ciudadano comience a discernir y se acostumbre a reflexionar sobre este tipo de estrategias. También que entre todos comprendamos cada vez más el rol que juegan determinados medios de comunicación, por supuesto aliados con el poder económico que desea esclavizar a la Argentina”.

Los conceptos de Sabbatella fueron difundidos por su oficina de prensa en formato de reportaje. Allí, puntualmente sobre 2017 dijo: “El candidato va a salir como decisión del propio espacio, y vamos a tener un candidato kirchnerista. Si tengo ese honor aceptaré el desafío con todo gusto, no es momento de dudar, porque está en riesgo el destino de nuestra provincia y de la patria. Tengo la fuerza suficiente y las convicciones claras. El destino del Frente Ciudadano Río Negro lo definen las mismas personas que lo integran, acá no hay títeres ni intereses encubiertos. Estamos madurando y también sabemos que nuestro destino político no se dirime en las legislativas del 2017, sino que queremos gobernar la provincia”.