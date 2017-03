(ADN).- Pedro Pesatti ratificó la idea de incorporar a Magdalena Odarda al oficialismo rionegrino. Valoró su trabajo en el Senado. “Es una buena aliada para defender los intereses de los rionegrinos”, dijo. Y criticó a quienes se “esconden en un off” para manifestar su desacuerdo.

“Los que dijeron que me aislaron, no se han querido identificar” dijo el vicegobernador en una entrevista radial en AM La Carretera, haciendo eje en una nota del diario Río Negro. “Tengo una gran admiración por Magdalena Odarda” remarcó. “Es una dirigente muy importante”.

Pesatti subrayó: “compartimos muchos puntos de vista, tenemos orígenes políticos exactamente iguales, y muchos puntos de vista en común respecto de los que queremos para la sociedad rionegrina”. Y apuntó: “Si hay alguien que no le gusta, que lo diga con nombre y apellido, que no se oculte detrás de una declaración en off”.

“Siempre digo lo que pienso, y creo que Magdalena Odarda sería una buena aliada para defender los intereses de la povincia” arremetió, y valoró el trabajo de la senadora en el Congreso.

-¿Aliada y candidata?, le preguntaron.

-“Es una buena compañera para trabajar juntos por los problemas de la provincia”.

“En política -agregó- lo imporante no está en los cargos sino la utilidad que uno puede aportarle a ellos. Los cargos son herramientas para ser útil a la comunidad. Y Odarda es útil a los intereses de la provincia”.

Pesatti aseguró que “el Gobernador tiene un gran respeto por Odarda, como yo”.

-¿Va a ser candidato?.

-“Si las circusntancias así lo indican, seré candidato. Estaré donde lo requiera el proyecto” ratificó. Y dijo que “la politica no puede transformarse en una instancia burocrática”.