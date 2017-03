La economía está dando pasos, pero para pocos

(ADN).- Mauricio Macri aseguró hoy que la economía “comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento”, aunque admitió que para “mucha gente todavía no arrancó”.

“Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó, porque para mucha gente hace veinte años no le arranca y hace diez años no encuentra una posibilidad”, apuntó el Presidente al inaugurar una planta de la empresa automotriz Peugeot.

En ese marco, el jefe del Estado convocó al diálogo para estimular la llegada de inversiones al país que generen empleo. “Tenemos que dialogar para multiplicar este tipo de inversiones porque de la mano de estas inversiones llega el trabajo, real, productivo y a largo plazo”, afirmó.

Además, se refirió a los recientes acuerdos con los sectores gasí­fero, petrolí­fero y automotor. El Presidente dijo que “este es el camino que tenemos que recorrer, sector por sector, encontrando las mejores ideas, porque es un mundo muy desafiante el que nos toca enfrentar, un mundo que nos obliga a ser flexibles, inteligentes, a sacar lo mejor de cada uno”.

A pocas horas de que la CGT convoque a un paro general contra la administración de Cambiemos, el mandatario reiteró que la Argentina transitó durante los últimos quince meses una “etapa de transición difícil”. “A mí me duele y sé que hay muchas personas que están poniendo el hombro en este momento”, reconoció.

Y agregó: “Tomamos las decisiones pensando que es lo mejor para el futuro de todos los argentinos, por eso sacamos el cepo y redujimos el default”.

Macri volvió a cuestionar las políticas de su antecesora, Cristina Kirchner , y apuntó: “Esta vez estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajo, sin mentiras, para crecer décadas porque esa es la forma de rescatar a millones de argentinos de la pobreza”.