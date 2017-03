Fiscal pidió 5 años de prisión a Bernardi y 14 años para Antueque

(ADN).- El Fiscal de Cámara, Hernán Trejo, pidió para Juan Bernardi, 5 años de prisión efectiva y 14 años de prisión efectiva para Julio Antuque, sosteniendo su acusación de que el ex juez corrompía a menores y que su empleado de la chacra facilitaba la prostitución.

Argumentó que Claudia era menor y mujer y basó su acusación en cuatro temas; se trataba de menores de edad, había vulnerabilidad social de las víctimas, adicciones y prostitución.

Señaló que los delitos contra la integridad sexual tienen particularidades sobre la valoración probatoria, pero hay que considerar los indicios que, concatenados, tienen carga probatoria.

Según Trejo hay que evaluar lo que no se dice, porque en estos delitos no se dice todo, en especial la víctima y reiteró que los testigos manifestaron miedo por el poder y no cuentan la totalidad.

Agregó que las victimas de delitos sexuales sufren serios daños psicológicos y tratan de ocultar estas situaciones.

Como pruebas de cargo el Fiscal hizo referencia a las declaraciones de varios testigos (Roche, Victorica Beliu, Donadio, Maceo, Claudia) y puntualizó que no fue un asado inocente ni express y que se ocultó información de los asistentes, particularmente de Claudia y que existió más de un contacto.

Puntualizó que CT indicó que se prostituia con un médico (falleció), Peralta y el abogado (Bernardi)

Referenció al testimonio de la menor identificada como S (en Cámara Gesell), que dijo: yo me prostituia con hombres de acá, la negri me preguntó si quería y yo necesitaba plata (tenía 13 años) el chaca le pasaba números. La negri estuvo con el juez, a mí me daba miedo y prefería prostituirme con otra gente, ni jueces ni policías. La negri si, yo no.

En relato continúa: una vez pensé en ir a la chacra porque que me iba a pagar más porque era juez.

El chaca y la negri me pasaron a buscar por la terminal en un taxi. Me dijeron que el juez quería estar conmigo. La negri dijo que estuvo dos veces, y que el juez le dio dinero (como al resto) pero un poco más

Otro testimonio en Cámara Gesell, aludido por el Fiscal, señala que: a Claudia le dieron plata para estar con el juez. Yo lo vi. El juez tenía relaciones sexuales con la negri y con S a la vez y hacía que se dieran besos entre ellas.

Trejo hizo referencia a las amenazas, como la que mencionó una menor que declaró: el juez me amenazó con inventarme una causa y mandarme al Instituto si decíamos algo.

En su acusación, el Fiscla dijo que no hay dudas que Bernardi mantenía relaciones sexuales con CT y que el chaca se lo facilitaba y se preguntó: ¿porqué los testigos presenciales no quisieron declarar con público, ni adelante de los imputados si sólo fue un asado?

Trejo afirmó que Antueque era quien facilitaba la prostitucion y Bernardi fue promotor de corrupción de menores.

Destacó también el Fiscal Trejo que las únicas dos menores que pudieron hablar fueron las que se encontraban fuera de la ciudad, bajo tratamiento por sus adicciones