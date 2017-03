Felipe González negó que quiera presa a CFK

Tras la transcripción de un supuesto diálogo entre Mauricio Macri y Felipe González, reproducido por Clarín, CFK les había enviado a ambos cartas documento para que “en el plazo de 24 horas” rectificaran o ratificaran sus dichos. Esta noche, Gustavo Sylvestre difundió el audio de una entrevista al ex jefe de Gobierno español, en la que desmintió la información publicada por Marcelo Bonelli. “Es totalmente falso”, sentenció.

González aseguró que la supuesta consulta que él le habría hecho al presidente Mauricio Macri durante su visita a España sobre “¿Cuándo va a ir presa Cristina?” no coincide “no digo ni con la conversación, sino ni con mi pensamiento”, subrayó en la entrevista difundida en el programa Minuto 1.

“Acabo de mandar una nota a Clarín desmintiéndolo”, informó el exmandatario y señaló: “Espero que el periódico la recoja para rectificar la información”. González señaló que leyó con “asombro” la columna publicada por Bonelli, quien ratificó la información citando “fuentes confiables”. “Está mintiendo. Sin dudas están mintiendo. En mis 75 años de edad y casi 50 años de actividad política, estás cosas me siguen asombrando”, lamentó en la entrevista con Sylvestre.

El hombre del PSOE indicó que su iniciativa por salir a desmentir rápidamente la nota de Clarín se debe a sus “convicciones democráticas”. “No creo que haya que pedirle a nadie y menos al Poder Ejecutivo que elimine a enemigos potenciales por la vía judicial. No sé cómo se le ha podido ocurrir a la persona que hizo la nota poner eso en mi boca”.

La versión de que las inversiones españolas no llegarán al país hasta que la ex presidenta Cristina Kirchner fuera detenida y quedara sin chances electorales, ventilada por el columnista Marcelo Bonelli, provocó el repudio de la oposición. El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, sostuvo que es parte de “una cortina de humo” generada por el Gobierno para ocultar su “caída estrepitosa”, y exigió que el ex presidente español Felipe González “aclare rápidamente” si mantuvo o no la conversación con Mauricio Macri que reproduce el matutino.

La información sobre el supuesto mensaje de los empresarios ibéricos al gobierno argentino reproduce un supuesto diálogo entre González y Macri, durante la visita oficial que este hiciera a Madrid el mes pasado. En ese diálogo, siempre según Clarín, el español le habría preguntado al jefe de Estado “cuándo va a ir presa Cristina” porque “nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados”.

Mientras el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) denunció que con la publicación del Panorama empresarial de la jornada “Clarín se convirtió en una corneta antirrepublicana”, Parrilli agregó que si González aceptara sus dichos, “los fiscales mediáticos que se encargan de hacer denuncias rimbombantes tendrían que hacer una denuncia por la intromisión de un ex presidente extranjero en los asuntos internos de otro Estado”.

Para descartar o confirmar si esos dichos y esas pretensiones de los inversores españoles son ciertas, Parrilli le exigió al ex presidente español que “si tiene un poquito de dignidad” aclare si efectivamente dijo lo que fue publicado. “Si calla va a reconocer este hecho”, agregó.