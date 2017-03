Crisis petrolera: Das Neves pide que se vaya Aranguren

(ADN).- Mario Das Neves salió a dar la pelea en medio de la crisis petrolera. Le envió una carta al Presidente pidiendo la renuncia del ministro de Energía, Juan Aranguren, por “los intereses creados con Shell”. El mandatario chubutense no retrocede en su defensa por los recursos de su provincia. Y no le teme a la disputa con Nación.

La crisis petrolera se extiende, se agrava, y el gobernador le reiteró a Mauricio Macri que “voy a defender hasta la muerte el trabajo y los intereses de los chubutenses”.

Das Neves fue categórico respecto a la actuación del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, a quien calificó como “impresentable” y dijo que “tendría que dar un paso al costado porque aparte tiene intereses creados con la firma Shell en Vaca Muerta, en perjuicio de todas las empresas productoras de petróleo”.

El mandatario adelantó que enviará una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para detallarle “los inconvenientes con el trabajo en distintos lugares de la provincia” y en ese contexto se refirió a los problemas que afectan a la industria petrolera en la provincia como al sector textil y portuario por los reembolsos patagónicos, publicó el diario El Patagónico.

Desde El Maitén donde cumplió una intensa agenda de actividades el gobernador de Chubut reiteró. “No voy a permitir que se pierda un solo puesto de trabajo” y reafirmó su defensa irrestricta por “los intereses de todos los chubutenses”. “Yo las cosas las digo de frente, la gente me conoce muy bien, las cosas que están bien las voy a aplaudir y las que están mal no las voy a aplaudir”, dijo contundente Das Neves.

Carta a Macri

En ese marco, el mandatario adelantó que “estoy mandando hoy (por ayer) una carta al presidente (Mauricio) Macri para marcarles los inconvenientes que tenemos con el trabajo en distintos lugares de la provincia porque he dicho que voy a defender hasta la muerte el trabajo y los intereses de los chubutenses”.

Aseveró que “no es lógico que una provincia como Chubut, una Cuenca como la del Golfo San Jorge que le ha dado todo al país y que ha posibilitado que miles de trabajadores puedan construir su sueño, hoy esté relegada porque el impresentable del ministro Aranguren nos desconsidera y considera como única provincia patagónica a Neuquén”.

El gobernador indicó que “también tenemos problemas con los textiles y tenemos problemas en que pongan lo que hay que poner para que nos devuelvan los reembolsos (por puertos patagónicos) porque los que producen y exportan de los puertos patagónicos es gente nuestra”.

Aseguró en ese marco que “nosotros no vamos a permitir que nos quiten un solo puesto de trabajo, al contrario trabajamos para generar más fuentes de empleo”.

“Esto que digo acá, se los digo personalmente, no tengo ningún tipo de inconveniente” remarcó y señaló que “sigo teniendo el mismo entusiasmo y la misma fuerza para seguir bregando en defensa de los intereses de todos los chubutenses”.

“Ni un paso atrás”

Das Neves también recalcó que “es necesario trabajar por la integración, y esto lo vengo discutiendo todo el año pasado con el propio presidente Macri y los ministros, por eso el Programa Patagonia, porque parece que el país termina en Capital, en Rosario, Córdoba y Salta, algo de Cuyo, el NEA, el NOA y la Patagonia no existe”.

En el mismo tono, aseguró que “todavía hay algunos imbéciles que creen que todos vivimos panza arriba del petróleo. No saben el sacrificio de cientos y cientos de chubutenses que dieron la vida tratando de tener una mejor calidad de vida, de que sus hijos no se vayan para que haya educación en su pueblo, la salud, los caminos, y ese es nuestro destino” afirmó. Además dejó en claro que “voy a discutir todas las veces que sea, muchas veces vamos a estar de acuerdo y otras en desacuerdo, pero no me callo la boca. No me he callado en 65 años, no me voy a callar ahora a esta altura de mi vida”, afirmó.

“Sobre todo cuando veo que hay algunos que evidentemente nos desatienden cuando fuimos junto a otras provincias, cuando ha juntado un dinero impresionante la Nación para que vivan de otra manera, un Ministerio de Educación sin escuelas, un Ministerio de Salud sin hospitales, y cuevas como la Cancillería, donde ganan fortunas y se las pasan de copetín y caravana”.

“La Cancillería debería tener hombres probos para tratar de acercar a la Argentina al mundo e integrarnos, pero seguimos aplicando medidas y poniendo las decisiones en manos de aquellos que pudieron haber manejado empresas bien pero no puede ser que todos los Ministerios estén ocupados por empresarios, y que cuando tienen que tomar una medida que es desleal para todo el pueblo, seguramente se van a equivocar”.

Indicó que “eso se lo dije en la cara al impresentable del ministro de Energía de la Nación, y se lo voy a decir de nuevo el miércoles. Tendría que dar un paso al costado, porque aparte tiene intereses creados con la firma Shell en Vaca Muerta, en perjuicio de todas las empresas productoras de petróleo”.

“Esta discusión la voy a dar, salga lo que salga, porque sé que es lo mínimo que uno puede hacer, pero lo tenemos que hacer entre todos”, concluyó.