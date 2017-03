Conesa rechaza el traslado de Bernardi

(ADN).- “La gente no quiere tener en la ciudad este tipo de delincuentes”. Así, la intendenta de Conesa, Alejandra Más, criticó la decisión del Poder Judicial de trasladar a la Comisaría de la localidad al ex juez Juan Bernardi. Dijo que las instalaciones no están en condiciones para alojar un detenido de estas característcas.

“Repudiamos la decisión de la Justicia de trasadar a la Comisaría de Conesa a Bernardi”, dijo en diálogo con Frecuencia VyP. Más consideró que “este tipo de delitos merecen un tratamiento especial”, por lotanto, consideró que Bernardi “tiene que estar en el lugar donde corresponde, que es en la cárcel”.

La intendenta comentó que a última hora de ayer, le manifestó al Gobernador que “hay un malestar importante en la ciudad, y que nosotros también repudiamos esta decisión”.

Y adelantó que el Concejo Deliberante va a emitir un comunicado de rechazo unánime.

“Las instalaciones no están en condiciones para recibir a un condenado de estas características, de delitos aberrantes”, agregó Más. Y aseguró que “el repudio y el rechazo en las redes sociales fue inmediato, la gente no quiere tener en la ciudad este tipo de delincuentes”.