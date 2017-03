“Como municipio llevamos invertidos 200 mil pesos para poner en condiciones esta Casa de Resguardo de la Mujer, cumpliendo con los plazos que nos propusimos, 60 días, un tiempo récord por el que quiero felicitar al Director de Obras Públicas y su equipo” expresó Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón.

El municipio obtuvo la casa a través de un comodato con una institución pública, e inmediatamente se inició su total refacción, ya que se encontraba deteriorada e imposible de habitar.

El intendente Pogliano junto a la presidente del Concejo Deliberante, Adriana del Agua, la Secretaria de Gobierno, Leticia Tornero y el Director de Obras Públicas, Carlos Pérez, recorrió hoy la nueva Casa de la Mujer en El Bolsón.

Se destacó que esta será la primera e indispensable contención para mujeres en vulnerabilidad y riesgo, y un espacio donde además del trabajo del municipio con el acompañamiento del Concejo Deliberante, la Justicia y Policía deben su accionar.

“Muchas veces la violencia viene ligada al tema económico, mujeres que no tienen dónde ir, no tienen los recursos y el Estado tiene que estar presente, proteger a las mujeres para que no sean rehenes de esta desigualdad” declaró la presidente del Concejo Deliberante, Adriana del Agua y agregó que “tal cual nos comprometimos y como lo dijimos el año pasado, hoy estamos cumpliendo, paso a paso pero principalmente con pasos firmes, con hechos concretos como es esta Casa para resguardo de la Mujer, como lo es la Comisaría de la Mujer en la que estamos trabajando y en la que legalmente pudimos destrabar todo lo administrativo para su creación, así como todo lo que tenga que ver con la capacitación y la prevención contra la violencia que nos mata”.

Se informó también que el municipio de El Bolsón está trabajando en la casa de la familia Bayer, ante la problemática de una mujer que víctima de violencia familiar se encuentra aún hospitalizada. Desde Obras Públicas encararon las obras para que la mujer pueda volver a su casa y en las condiciones necesarias para su recuperación, con el compromiso puesto para que pueda vivir en su casa con su familia.