Docentes advierten que, más allá de la oferta salarial, el paro “ya está convocado”

El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió que pese a la nueva reunión convocada por el gobierno de María Eugenia Vidal, el paro nacional para el 6 y 7 de marzo “ya está convocado”, con lo cual se postergará el inicio de clases, sea cual fuere la oferta salarial.

“El lunes que viene no habrá clases por más que haga esfuerzo la gobernadora Vidal y la Ciudad el paro es porque se frenó la paritaria nacional docente. Hay un incentivo que lo cobran todos los maestros que ahora no se actualizará porque no hay paritaria nacional”, explicó Romero en declaraciones al programa “El Destape”, que se emite por Radio 10.

“Acá hay un conflicto con Nación no con la Provincia. Acá hay una crisis, y la estuvieron subestimando. Los docentes estamos mal, no nos cuidan”, remarcó.

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, también advirtió que el paro “ya está convocado” por lo que sea cual fuere el resultado de la nueva propuesta salarial, se postergará el inicio de clases.

En ese marco, aseguró que la expectativa de los gremios “es que al menos se pueda empezar a negociar”, aunque aclaró que “el 18 por ciento de aumento ya fue rechazado en dos oportunidades”.

“El paro a nivel nacional ya está convocado. Estamos condicionados por la situación crítica y de absoluta desventaja que tienen otras jurisdicciones, que por ahí no se tornan tan visible en el debate nacional”, aseveró.

En declaraciones a radio Continental, la dirigente resaltó que “el problema es en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires”, y lo adjudicó a la decisión del Gobierno nacional de suprimir la negociación federal.

Esta tarde, los gremios bonaerenses mantendrán un nuevo encuentro con las autoridades provinciales luego de que la semana pasada rechazaran el incremento del 18 por ciento de aumento en cuatro cuotas, que incluía una cláusula “gatillo” en caso de que la inflación oficial superara ese porcentaje.

“Estamos trabajando en una oferta que puede ser mejor que la del jueves”, adelantó este lunes por la noche el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, en una entrevista al canal TN.

El funcionario insistió en que se trata de un paro “absolutamente político” cuyo objetivo es “golpear al gobierno de Macri y de Vidal”. En este sentido, remarcó que Ctera es “un gremio que tiene adscripción partidaria y son kirchneristas”.

“Vamos a esperar cuál es el planteo. El número es importante, el 18 por ciento de aumento ya fue rechazado dos veces. Pero la expectativa es empezar la negociación”, sostuvo hoy Petrocini, que además reclamó al Gobierno bonaerense “que deje de hacer propuestas de manera unilateral, donde no hay espacio para poder dar la discusión”.