Valenzuela y Egüen dejan el PRO y se mudan a LLA

(ADN).- El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, abandonó el PRO y oficializó su incorporación a las filas libertarias, convirtiéndose en el primer jefe comunal bonaerense del espacio liderado por Javier Milei. En tanto, Diego Valenzuela, el alcalde de Tres de Febrero, seguirá el mismo camino en las próximas horas.

Valenzuela, aliado de Patricia Bullrich, adelantó que habrá una foto con el Presidente para oficializar su trasvase. Según se pudo conocer en las últimas horas, no serán los únicos dos intendentes. Este cambio se da en medio del debate sobre una alianza entre el PRO y LLA. Si continúa esta sangría (que comenzó en diputados) de dirigentes, el macrismo quedará menguado y eso lo devalúa de cara a la negociación con el espacio mileísta.

“Me sumé por convicción. No es que me ofrecieron algo a cambio. El toma y daca se terminó, hay un nuevo paradigma en la política nacional, una nueva forma de hacer política. Se dio un cambio cultural”, explicó Egüen.

El alcalde contó que adoptó la decisión tras conversar con todos los espacios políticos con los que llegó a la intendencia, como Juntos por el Cambio e independientes. «Hice una recorrida local y no encontré a nadie que me diga que este no era el camino. Quizá esto sirve para que otros atrás nuestro puedan seguir y encontrar la luz al final del túnel».

Durante una entrevista con Ámbito, Egüel expuso que «muchos jefes comunales están pensando» en seguir sus pasos y dijo que «otros quizá estaban esperando que alguien rompa el alambrado para pasarse» y cerró: «Si servimos para eso, estamos muy conformes en poder mostrar que en un municipio de 40 mil habitantes hicimos de todo y, con el aporte del Gobierno nacional, vamos a asegurar la gobernabilidad».