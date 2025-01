No cesan los cruces entre Juan Martín y Facundo López

(ADN).- Dardos cruzados entre los legisladores del PRO, Juan Martín, y JSRN, Facundo López, por la presión fiscal y la materia impositiva rionegrina. Lo que comenzó como un comentario en la red X se transformó en un ida y vuelta que sumó potencia ante cada expresión y podría convertirse en un clásico, especialmente este año electoral.

“Las ocurrencias de López no alcanzan para disimular el impuestazo de Juntos”, replicó el líder macrista a la frase «parece que Juan Martín no revisa lo que vota».

El presidente del bloque PRO ensalza las políticas nacionales -y de gobernadores como Ignacio Torres de Chubut- de rebaja impositiva, y linkea ese dato con Río Negro para criticar la presión fiscal al sector productivo, comercial y pyme. López contrarresta con datos, incluso de leyes que el propio Juan Martín votó en el Parlamento.

Pero lo que se armó (con un argumento como el impositivo) es un escenario de confrontación política que al macrista le sirve para posicionarse en el amplio y variado mundo liberal-libertario rionegrino, que está discutiendo alianzas, liderazgos y candidaturas. Con sus réplicas, López ratifica su rol de vocero del oficialismo y hombre fuerte del Gobernador, que marca el rumbo discursivo del provincialismo.

La nueva respuesta de Martín

“Lo que ocurrió en Chubut, donde se eliminaron impuestos, contrariamente a lo que sucede en Río Negro donde cada vez se pone una mochila más pesada en las espaldas de los contribuyentes”. “No festejamos que no se cobre determinado tributo, celebramos que se saquen impuestos”, señaló. “Cuando López decide comparar una administración, la de Río Negro, con la otra, es bueno también recordar que Chubut hoy por ejemplo anunció el inicio de clases para garantizar los 190 días, mientras que en Rio Negro aún dan vueltas para aprobar la esencialidad educativa o impulsar la educación financiera”, añadió el legislador del PRO.

En este sentido, recordó que “nosotros venimos votando en contra de las leyes tributarias que el oficialismo presenta cada año y, en particular, en la última nos opusimos porque eliminaron exenciones y subieron alícuotas para varias actividades”. “Asimismo, para este año quitaron los incentivos por pago adelantado de los impuestos inmobiliario y automotor, además de quitar los topes, y también eliminaron las bonificaciones para los contribuyentes cumplidores de Ingresos Brutos”, puntualizó, considerando que “todo esto significa una carga mayor para los que trabajan y producen”.

“Lopez, con una chicana, trata de disimular todo esto”, manifestó Juan Martin, planteando que “habría que preguntarles a los comerciantes y a las PyMEs si sus declaraciones les parecen ocurrentes”. “Para mi gusto son una provocación, no para mí, sino para todos los que, a través del esfuerzo contribuyente, pagan impuestos”, agregó. “En Chubut se cobraba un tributo ridículo, la ‘tasa del zorro’, que menos mal que no existe en Río Negro, porque si no López tendría que pagarla”, concluyó Juan Martin.