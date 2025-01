Mildemberg respaldó a Milei pero se bajó del PD

(ADN).- Aldo Mildemberg aclaró que no pertenece al Partido Demócrata (PD) que se conformó para respaldar al presidente Javier Milei en Río Negro, y que ayer anunció su incorporación a La Libertad Avanza. El dirigente cipoleño desmintió esa integración y aseguró que la foto que circuló fue tomada en mayo del 2023, que inmortalizó a todos los ex candidatos a intendente de Primero Río Negro.

«En mi caso nunca estuve ni estaré en dicho partido» le dijo el dirigente a esta agencia. Sin embargo, indicó que quienes fueron parte del partido que lidera Ariel Rivero «queríamos colaborar, hoy lo seguimos haciendo, con nuestro actual presidente Javier Milei».

La aclaración de Mildemberg se debe al comunicado de Pablo Andrés Huebra, apoderado del PD, quien lo sumó a la constitución de ese partido.

«Solo quiero referirme que en la actualidad estoy abocado a la actividad privada y que llegado el momento definiré si me sumo a la campaña de las próximas elecciones», expresó el cipoleño. «Por último y, pidiendo las disculpas del caso, debo aclarar esto para que no se me vincule con ningún referente de la política provincial», agregó.

Pero afirmó: «Seguiré sosteniendo mis ideales libertarios, acompañando desde el lugar que me toque al Sr. Presidente Javier Milei».