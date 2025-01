Elecciones 2025: «No hay camino para la tibieza»

(ADN). – «Va a ser una elección de los que apoyan el rumbo del gobierno y los que no apoyan. No hay camino para la tibieza que tanto daño le hizo a la Argentina. Los argentinos van a decidir si le quieren dar una oportunidad al aumento de la pobreza, de la indigencia, de la inflación o van a certificar lo que votaron en noviembre de 2023 con una Argentina con menos Estado y más libertad, menos inflación, más inversión y crédito como progresaron los países normales», manifestó Martín Menem en su visita a Mar del Plata, junto a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, al tiempo que afirmó: «Eso se va a definir en octubre. O damos un paso adelante o nos quedamos con el fracaso del kirchnerismo».

La hermana del presidente y el titular de la Cámara Baja viajaron a Mar del Plata, y dieron inicio a la primera actividad oficial del año para LLA, mientras Karina Milei, suena con fuerza para ser candidata en la provincia de Buenos Aires.

Entre distintas actividades Menem encabezó una conferencia de prensa en un hotel ubicado en pleno centro de Mar del Plata, con Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires, y Alejandro Carrancio, titular del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Ante la consulta de la prensa, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció a título personal que la hermana del presidente es la persona indicada para liderar a LLA en el territorio bonaerense, donde comanda el gobernador Axel Kicillof, pero evitó ser contundente. «Depende de la voluntad de ella. En mi opinión, reúne todas las condiciones. Ha sido capaz de que Javier llegue a ser Presidente sin tener un partido. Es una de las personas más importantes del Gobierno. Tal vez tiene más potencial donde está hoy como secretaria general de Presidencia, cerca del Presidente y cuidándolo. Es una decisión personal. Tiene una capacidad de trabajo infernal», destacó.

También, el titular de Diputados puso paños fríos al comunicado del PRO por las críticas a la falta de tratamiento del Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias. «No creo que sea la voluntad de todos los diputados, algún dirigente puede tener otra mirada. El Gobierno puso a disposición un Presupuesto equilibrado y la contrapropuesta era deficitaria. Ya sabemos cómo termina eso. Alguien lo tiene que pagar. Durante 100 años Argentina se las ingenió emitiendo deuda, emitiendo billetes que terminaban en inflación o subiendo impuestos. Como no vamos a utilizar esas herramientas, no llegamos a un acuerdo para tratar el Presupuesto. No vamos a ir a un Presupuesto que quiebre el superávit. Para nosotros, superávit es sinónimo de libertad», puntualizó.

De cara a las elecciones de octubre, Menem llamó a «no cometer los errores del pasado» al momento de realizar alianzas. «Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso», marcó en relación a la unión del PRO con la Unión Cívica Radical (UCR).