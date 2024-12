Techo Digno: «Justicia lerda y acusaciones sin sustancia»

(ADN). – «Con su actuar demorado, endeble, lerdo e inconsistente, el Ministerio Público Fiscal ha conseguido que dirigentes de diversos signos políticos, coincidamos, en la urgencia de dar a conocer públicamente aquellos hechos que exponen el absurdo de la causa, fundada en acusaciones sin sustancia alguna de verdad», de esta manera comienza el comunicado que firman 10 intendentes de distintas vertientes políticas involucrados en la causa de Techo Digno, que se sustancia en la Justicia rionegrina e investiga la aplicación de este programa desde el 2013 al 2015 y afirman que «diez años de una causa es capricho, es condena y es castigo».

En este proceso, indican los jefes comunales que «hemos sido pacientes con el quehacer del Poder Judicial a través de sus fiscales, confiando en que habrían de hacer un trabajo objetivo. Y puestos siempre a Derecho, no hemos tenido inconvenientes en que se nos investigue, manifestando nuestra predisposición permanente a colaborar», pero «a cambio, hemos recibido solo muestras de parcialidad y más, la inapelable sensación de qué intenciones no manifiestas y ajenas empujan las acciones del Ministerio Público Fiscal», agregan.

«Llevamos -nosotros y nuestras familias- años de sometimiento, de sojuzgamiento y abuso, sufriendo el escarnio, en una suerte de cadalso público, toda vez que esta causa se instala deliberadamente en los medios de comunicación», sostienen.

Indican que se trata de una causa «que no tiene razón de ser, que nunca debió haber iniciado, y que ha injuriado a un punto sin retorno nuestra imagen, la confianza a la que nos toca corresponder, nuestro honor personal, nuestra salud, y lastimando sin contemplación alguna nuestro entorno familiar».

» Así, apelamos y comunicamos a rionegrinos y rionegrinas, la inamovible verdad que se soslaya», y señalan en el comunicado:

Río Negro fue la única provincia que entregó el 100% de las obras. El Poder Judicial llamativa e irrazonablemente se obstina en sostener estas causas en nuestra contra sin argumento admisible que las sustente. Han transcurrido años sin que se haya podido determinar delito alguno. La tardanza a estas alturas parece ser ya un fin lastimoso y corrosivo en sí mismo. La justicia no contempla el contexto macroeconómico sobre el cual los intendentes tuvimos que gestionar y ejecutar el programa. Estamos orgullosos y convencidos de haber actuado con corrección y transparencia, cumpliendo lo prometido de transformar y mejorar la vida de nuestros pueblos.

Marcan responsabilidades en la Procuración en tanto que «las actitudes de la Fiscalía solo han logrado que nos unamos todos, quienes somos dirigentes de distintos partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en contra de sus desacertadas y confusas decisiones».

«Por todo ello, vamos a defender con uñas y dientes nuestra inocencia y queremos manifestar que no sólo seguiremos ejerciendo nuestra defensa, sino que además haremos uso de todos los mecanismos a nuestro alcance para continuar proclamando la insolvencia, el desvarío y la injusticia de esta causa», expresan y afirman que «convencidos de haber hecho lo mejor a nuestro alcance, siempre dentro del marco de la ley, para el bien de nuestros conciudadanos, reiteramos nuestra total y absoluta inocencia en este proceso».

«Es claro que diez años de una causa persiguen otro objetivo. Diez años de una causa es abuso de las normas procesales. No es Estado de Derecho. No es justicia», dicen y puntualizan que «diez años de una causa es capricho, es condena y es castigo».

El comunicado surge de un reunión de los intendentes en Cervantes y firman, Daniel Belloso, legislador provincial y ex intendente de Choele Choel – Partido Justicialista; María Alejandra Mas, parlamentaria del PARLASUR y ex intendenta de General Conesa- Partido Justicialista; Claudia Montanaro, intendenta Municipal de Cervantes – Partido Justicialista; Gustavo Gennuso, ex intendente de Bariloche, Partido Juntos Somos Río Negro; Gustavo San Román, legislador provincial y ex intendente de Río Colorado – Partido Juntos Somos Río Negro; Luis Ivancich, legislador provincial y ex intendente de General Enrique Godoy – Partido Justicialista; María Eugenia Martini, ex intendenta de Bariloche – Partido Justicialista; Carlos Pilotti, ex Intendente de Río Colorado – Partido Justicialista; Renzo Tamburrini, ex Intendente de Sierra Grande – Partido Justicialista y Gilberto Montanaro, ex intendente de Cervantes – Partido Justicialista.