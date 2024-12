Según Durán Barba el PRO se murió politicamente

(ADN). – El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, uno de los principales asesores del ex presidente Mauricio Macri cuando triunfó en las elecciones de 2015, afirmó hoy que cuando el líder del Pro “cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió” políticamente, y consideró que esa decisión “fue una equivocación”.

“Cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal en esta etapa”, aseguró Durán Barba, quien además consideró que hoy, después de un año de gestión, el presidente Javier Milei “no necesita del Pro”.

En declaraciones radiales el consultor, que hoy está distanciado del ex Presidente, dijo que “la equivocación de Macri es no darse cuenta de que él ganó por el uno por ciento en las elecciones presidenciales (de 2015), y que de la gente que lo votó, más de la mitad eran progresistas”.

“Yo no soy una persona de extrema derecha ni creo en el anarquismo capitalista y Macri tampoco”. A mí me parece gracioso cuando dicen que son lo mismo, porque no veo a Macri ni a todo su grupo con una pata anarquista. Son de centro derecha o de derecha, no de extrema derecha”, puntualizó.

Durán Barba opinó que de cara a los comicios presidenciales de 2023, Macri “tenía todas las de ganar con un 41% (del electorado), y ante un Presidente que, objetivamente, fue un desastre, porque (Alberto) Fernández es uno de los presidentes más catastróficos de la Argentina”.

“Macri tenía la mesa servida para ir adelante, siempre que tuviese esa misma línea que le permitió ganar las elecciones desde 2005, durante 15 años”, enfatizó.

Por otra parte, sostuvo que hoy “un Milei consolidado no necesita del Pro y va a buscar un liderazgo unipersonal”. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Uno de los dos iba a imponerse y Milei ha tenido un éxito notable”.

Además, y ante una pregunta, indicó que, según su visión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la dirigente proveniente del Pro mejor posicionada de cara a las futuras elecciones. “Logró liberar las calles de los piqueteros, yo creía que eso no iba a terminar nunca, y eso es un hito fundamental, le da un capital espectacular para buscar ser Gobierno en el futuro”.