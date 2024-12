La imagen positiva del gobierno está entre 42 y 45%

(ADN). La consultora Zuban Córdoba presentó su informe a diciembre, sobre 1800 casos en todo el país, con el propósito de contar, a un año del inicio del gobierno de Javier Milei, con un balance del estado de la opinión pública. «Comparamos los principales

indicadores de aceptación y los distintos temas que fueron ocupando la agenda mediática en el transcurso de estos 12 meses», señaló la empresa.

Hemos vivido un año muy dinámico. Probablemente uno de los más turbulentos de las últimas décadas. Las medidas tomadas por el gobierno nacional fueron muchas y, para bien o para mal, de muy alto impacto. Aquella máxima de que en Argentina el tiempo transcurre más rápido, nunca se sintió tan real.

Sin embargo, al analizar la película completa es difícil de negar cierta estabilidad en los principales indicadores de aceptación de la gestión libertaria. La imagen del gobierno nacional se ha mantenido oscilante casi todo el año entre el 42% y 45% su positiva, con un salto significativo en este último mes, en el que llegó a tocar el 47%.

Un primer dato aparece de forma clara: el gobierno encuentra su oasis de estabilidad en los periodos en los que la economía aparece controlada y sufre sus picos de negatividad cuando la misma atraviesa momentos de incertidumbre. Parece un razonamiento que peca de obviedad, pero es la clave de la, hasta aquí, buena performance libertaria.

No es riesgoso asumir que mientras se mantenga la baja la inflación, el gobierno no debería tener grandes problemas. Esto es tan así que es el verdadero diferencial, el hecho objetivo que este gobierno puede mostrar a diferencia de los gobiernos anteriores que, al

llegar el momento electoral, solo tuvieron explicaciones para dar y ningún hecho objetivo que mostrar.

Las luces amarillas aparecen cuando se analizan otras dimensiones de la agenda. El gobierno nacional tiene déficits considerables en transparencia, seguridad o educación pública. También cuando confunde las formas con el fondo.

Además, aspectos claves del manual discursivo libertario siguen siendo reactivos para la inmensa mayoría de la opinión pública. Esto denota que, a pesar de tener una valoración considerable de la gestión económica, el frame o encuadre ideológico del gobierno aún no logra penetrar en la masividad de la sociedad. Quizás lo más llamativo del comportamiento de la opinión pública sea la combinación de expectativas positivas de la marcha de la economía al mismo tiempo que la negación de otros temas de agenda, como el trato a la prensa, el acceso a la información pública, los desatinos en materia de política exterior, etc., etc.

A un año de la asunción del primer gobierno liberal-libertario, Argentina parece aún sumida en un inmenso “wait and see”, estirando su paciencia bajo una sola consigna: la performance económica lo es todo.

Pensamos que en 2025, año de elecciones legislativas intermedias, el escenario de mayor chance es el de

Pero la incógnita es saber si el “mileísmo” recibe el mismo voto que el propio Milei. Hay quienes creen que el espacio partidario ya cuenta con la totalidad de votos del dirigente libertario. Otros/as, en cambio, creemos que en cada provincia y cada distrito será diferente. Los gobernadores tienen un desafío y bien pueden comenzar a construir un futuro nacional. Para eso necesitan una performance ganadora en las elecciones legislativas del 2025.

¿Y la oposición? Bien, gracias. Solo episodios aislados. Aunque veremos manotazos de ahogado, las legislativas sirven también para ordenar un poco el panorama opositor, porque reafirman liderazgos o construyen nuevos. Veremos.

Datos de referencia

Según la encuesta, el 47.3 % de los entrevistados aprueba la gestión del gobierno nacional y el 52.7% desaprueba.

La imagen del presidente Javier Milei tiene el 52.5% negativa y el 46.6% positiva.

Victoria Villarruel, 51.1% negativa y 46.2% positiva.

Patricia Bullrich, 54% negativa y 45.5% positiva.

Axel Kicillof, 53.2% negativa y 45.1% positiva.

Cristina Fernández, 55.1% negativa y 43.7% positiva

Mauricio Macri, 60.7% negativa y 38.4% positiva.

Karina Milei, 57.8% negativa y 36.5 positiva-

Consultados los entrevistados por la dirección del país, el 50.9% dice que es incorrecta y el 46.3% correcta, el resto ns/nc; y sobre si va a mejorar, el 52.6 dice que no y el 46.5%, que si. Los mismos porcentajes se mantienen sobre la pregunta de si es posible que el presidente Javier Milei, mejore la economía.





APRUEBA DESAPRUEBA NO SABE

0

10

20

30

40

50

60

nov 24

oct 24

sep 24

ago 24

jul 24

jun 24

may 24

abr 24

mar 24

feb 24

ene 24

dic 23

55,4%

53,9%

54,7% 57,3%

52,5%

53,2%54,4%

53,9% 56%

57,3% 58,2%

52,7%

43,9%

45,7%

45,2%

42,7%

47,4%

46,6%

47,3%45,5%

44,2%

43,4%

42,3%

41,4%

0,7%

0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%0,1%

1,9%

0,6% 0,4% 0,4%

¿Qué aprobación tiene del

gobierno nacional?

Comparativa mes a mes

2024

Nivel de imagen de los siguientes

dirigentes

0

20

40

60

80

100

Patricia

Bullrich

Victoria

Vilarruel

Javier

Milei

POSITIVA NEGATIVA NO CONOCE NO SABE

52,5% 51,1%

0,7% 0,2% 0,5% 0,2%

1,7% 1,0%

54%

46,6% 46,2% 45,3%

Comparativa mes a mes

0

10

20

30

40

50

60

Nivel de imagen de

Javier Milei

nov 24

oct 24

sep 24

ago 24

jul 24

jun 24

may 24

abr 24

0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,1%

1,1% 0,7%0,2% 0,4% 0,3%

2,0% 1,1% 1,3%

0,0% 0,2%

47,2% 46,6% 43,7%

40,3%

43,6% 43% 41,4%

46,6%

52,5% 52,7%

55,8% 54,2%

55,3% 57,2% 58,6%

52,5%

POSITIVA NEGATIVA NO CONOCE NO SABE

Nivel de imagen de los

siguientes dirigentes

POSITIVA NEGATIVA NO CONOCE NO SABE

Cristina

Fernández

Axel

Kicillof

0

20

40

60

80

100

53,2% 55,1%

45,1% 43,7%

1,1% 0,6% 1,1% 0,1%