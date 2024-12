Bariloche: se fue Guevara con diferencias con Cortés

(ADN). – El intendente de Bariloche Walter Cortés, sufrió una nueva baja en su equipo de gobierno tras la renuncia indeclinable de Tomás Guevara, vicepresidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, quien en su nota de dimisión al jefe comunal señaló que «las diferencias con la orientación de su gestión ya son demasiadas», que hacen que «mi participación en su gobierno tiene que llegar a su fin»

Explicó varios puntos de no coincidencias con la gestión municipal, entre las más importantes señaló a los proyectos de urbanizaciones en las laderas de los Cerros Catedral, Otto y Carbón, que «son incompatibles con esta perspectiva de desarrollo sustentable», afirmó.

Esta es la tercera renuncia de Guevara, en sus funciones en el Instituto siempre marcó la falta de recursos asignados por el Ejecutivo municipal, la posición respecto al desarrollo inmobiliario del Cerro Catedral y ausencia de políticas para generar tierras para loteos sociales.

En una extensa nota de renuncia el ex funcionario marcó como diferencias con las políticas municipales, no impulsar un verdadero desarrollo sustentable, «que parte de reconocer las particularidades de nuestro entorno natural, que no sólo tiene un valor ambiental

intangible e incalculable, sino que es la fuente de nuestro atractivo turístico y de nuestra base económica» y destacó que proyectos como las urbanizaciones en las laderas de los Cerros Catedral, Otto y Carbón son incompatibles con esta perspectiva de desarrollo

sustentable.

«La aprobación de la urbanización en el Cerro Otto y las desprolijidades que se sucedieron durante su tratamiento muestra que su mirada sobre el desarrollo es equivocada. Más allá de lo ambiental, también mostró enormes limitaciones para llevar adelante una adecuada negociación en términos económicos con el sector privado, que esté guiada por un verdadero interés público y no por intereses particulares, en una llamativa continuidad con el estilo de gestión de Gennuso y JSRN, del que fui profundamente crítico. El rol del diputado Domingo, en este proyecto y otros, es muestra cabal de esta continuidad. Cambia el color del verde al naranja, pero los

intereses para los que se gobierna parecen ser los mismos», puntualizó Guevara.

También cuestionó no dar un cierre y remediación definitivo al vertedero municipal y no generar ningún avance en las gestiones necesarias para su relocalización en un sitio de disposición final regional; frenar la ejecución de una obra importante como es la red de gas de Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora que iba a beneficiar a más de 480 vecinos.; amedrentar y destratar al conjunto de los trabajadores municipales de forma permanente; eliminar de forma inconsulta la propuesta de que el plan de acciones y la integración

del Directorio del IMTVHS se haga en consulta con el Consejo Social de Tierras y «deslegitimar de forma permanente nuestras instituciones de gobierno creadas por nuestra Carta Orgánica Municipal».

Luego, Tomás Guevara detalló en once puntos los principales puntos de la tarea desarrollada en el Instituto de la Vivienda, vinculadas a la políticas de tierras, urbanización y regularización de viejos temas irresueltos como asentamientos informales.