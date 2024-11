La oposición quiere reflotar la sesión por los DNU

(ADN).- Atentos a los desacuerdos por el Presupuesto, la oposición parlamentaria de la Cámara de Diputados que la semana pasada se quedó sin quórum para aprobar la reforma a los DNU y rechazar al 846 que flexibiliza los canjes de deuda, está preparando un nuevo pedido de sesión especial para volver a intentarlo, idealmente esta semana.

Fuentes del bloque de Encuentro Federal confirmaron a BAENegocios que, junto con UxP, la Izquierda y los radicales blue de Democracia Para Siempre, juntaban una holgada mayoría antes de que los gobernadores presionaran para que se queden sin los 129 y desactivaran la sesión. La carta de negociación fue la promesa de dictamen del Presupuesto 2025. Con la idea de ampliar los consensos -con optimismo de que cambie la foto para esta semana- y darle tiempo al Gobierno para que destrabe la Ley de Leyes, quisieron reprogramarla para este jueves 21.

La sesión apuntaba a aprobar un proyecto de ley para que los DNU puedan ser rechazados por una sola Cámara y tengan un plazo de caducidad de 90 días corridos para que el Congreso se expida, entre otros puntos. También se pretendía rechazar el 846, un DNU que habilita al Ejecutivo a renegociar deuda en moneda extranjera, sin autorización del Congreso y sin necesidad de cumplir con las condiciones que impone la Ley de Administración Financiera.

Según pudo reconstruir este diario de tanto fuentes opositoras como del oficialismo, el pedido corrió diez minutos antes de las 15 -cuando se preveía que comience la sesión-. “Atento el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores que se plasmaría en un dictamen de la comisión de Presupuesto, el bloque de EF comparte la postergación de la sesión”, expresaron en un comunicado. Sin embargo, el presidente de Diputados, Martín Menem, desconoció el pedido y nunca se agendó.

“Está mal hecho. No existe prórroga de algo que no comenzó”, se justificaron fuentes allegadas a la presidencia de la Cámara. “Vamos a hacer un pedido nuevo. Intentaríamos para el jueves, como estaba previsto en la postergación”, le confirmaron desde la bancada de Pichetto.

Será decisivo lo que resulte de la reunión de Presupuesto mañana, en la que se busca firmar el despacho de comisión para llevarlo inmediatamente al recinto.

Los llamados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y Martín Menem se hicieron notar en Diputados, cuando a último momento se empezaron a acumular bajas para el quórum de la sesión que amenazaba con ponerle límites al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

A la ayuda del PRO y la UCR de Rodrigo de Loredo se sumaron nueve diputados de UxP: los cuatro catamarqueños de Raúl Jalil -Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega-; la neuquina Tanya Bertoldi (Rolando Figueroa); los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet (Alfredo Cornejo); y dos santiagueños de Gerardo Zamora. La gota que rebalsó el vaso fue la presión de Martín Llaryora sobre los cordobeses de EF.

Todos colaboraron por la promesa del Gobierno de que en la semana iban a presentarles una alternativa del Presupuesto 2025 que contemplara sus reclamos: se encontraron, en cambio, con que la cartera de Caputo se rehusó a hacer caso a los pedidos en torno a la coparticipación. El hartazgo llevó a que tanto el PRO como la UCR contemplaran dictaminar un texto propio, como contó este diario.

Si el Gobierno no les asegura cambios para el dictamen o para la votación en el recinto -como sostuvo el jueves pasado el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert-, la oposición tendrá esta vez el aval de los gobernadores para resurgir con esta sesión. Sin embargo, ya perdieron una semana valiosísima y están al filo de que culminen las sesiones ordinarias: esto quiere decir que el proyecto que busca limitar los DNU de Milei no se tratará hasta el año que viene, puesto que no dan los tiempos para que el Senado lo apruebe.

No es así el caso del DNU de canje de deuda, que puede ser rápidamente rechazado por la Cámara alta la semana que viene y, así, conseguirían derogarlo. Tendrían 6 días hábiles para hacerlo, siempre y cuando se sesione este jueves en Diputados. Si el nuevo pedido es para la semana que viene, ambos temas quedarán en un impass hasta el año legislativo 2025. “Dudo que tengan quórum”, disminuyeron del oficialismo, ante la posibilidad de que prospere esta iniciativa.