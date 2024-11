«Estoy harto de esta democracia, de este circo»

(ADN).- Tomás Hercigonja admitió que se arrepintió de haber renunciado como concejal en Bariloche y ahora espera la resolución del Concejo, que está a la espera de un dictamen de la asesoría lega y la intervención de la Junta Electoral, donde había avanzado el trámite y el mecanismo de sustitución que recaía en Jazmín Venini, quien denunció presiones y amenazas para no asumir.

Otro capítulo más en la accidentada gestión de Walter Cortés y los dislates de su partido, PUL.

Pero Hercigonja fue más allá. Criticó el sistema democrático y de control. Justificó el sobreprecio en las compras que hace la Municipalidad. Dijo que no vota todo con el oficialismo y que su salida tuvo que ver con los desencuentros con su partido que le requería votar cosas con las que no estaba de acuerdo.

El (ex?) concejal habló en Radio Con Vos de Bariloche y dejó definiciones polémicas. La semana que viene, debería haber una resolución sobre si sigue en su banca o no.

Hercigonja dijo que se fue porque no coincidía con varias políticas del intendente y el partido. «Tuvimos un par de discusiones como tiene todo el mundo, interna. Muchas veces uno de caliente dice me voy al carajo y se terminó, y después de muchos pedidos para que reconsidere la renuncia, avisé que quería volver» dijo, y agregó: «todo el mundo sabe lo que vengo padeciendo desde la pandemia» en alusión a su salud. Pero que le pidieron: «Hace un esfuerzo, como dicen el fútbol, jugá en una pata pero seguí jugando. Eso es todo lo que pasó. Uno recapacita en la vida. Soy humano… quien no se equivoca?».

El empresario del transporte aclaró: «Levanto la mano como ciudadano, no político. A mí me vendría bien actuar como un político, levantar la manito como dice el partido». Y subrayó: «Pero dentro de nuestro partido, yo y otros más, no vamos todos detrás como otros a los que le bajan línea, no. Si a mi no me parece algo, no te lo voy a votar. Soy autónomo», remarcó.

-La pelea fue por una bajada de línea para votar algo en el Concejo?, le consultaron en la radio.

«Hay varios temas, puntualmente no te los voy a decir pero es así. Y bueno, discutí. Después nos pusimos de acuerdo otra vez. Yo no voy a hacer ciertas cosas que me dicen. Yo les vote varios proyectos en contra a mi propio partido y eso hace bien, porque no somos subordinación y valor. Sí respetamos el lineamiento que dijimos: agua para los barrios altos y asfalto. Después cuando te empezás a desviar por otros temas te digo no, para! Agua y asfalto».

-En el PUL hay un ámbito de debate?

Obvio. Venini era parte del proyecto, no quizás de la mesa chica, pero yo no tengo nada contra ella. Yo fui el que cambié. Cuando tomé esta decisión fue por una calentura y porque necesito hacerme un chequeo y seguir adelante. Pero yo tengo mi propia convicción hermano. Esos temas los tratamos entre nosotros en el partido y como somos un partido vecinal, que quiere florecer rompiendo las estructuras políticas… porque cuando el Intendente se queja de las estructuras burocráticas, nos las tenemos que bancar. Pero somos gente normal y yo también estoy a veces harto de esta democracia, de la hipocresía, de este circo. Basta loco! Mira, el Intendente compró maquinas y tendríamos que estar orgullosos. Es cierto que se compró con un precio mayor al del mercado pero si vos lo vas a comprar… qué me pasa a mi en la empresa? yo voy a comprar un micro y si tengo que comprar lo más barato tardo tres meses y mientras tanto el laburo se me fue al carajo. Entonces, lo compro cuando está. Pero fue astuto el Intendente en ir a buscar la gente idónea del Municipio y llevarla para que certifique: che esta maquina sirve, sí. Probala, anda. Listo, viene para acá. Le pusieron que pagó de más, que esto y lo otro. Flaco las maquinas están laburando hace un mes».

-Pero se pago de mas.

Algo, no todo. Pero pará! yo te digo otra cosa. La maquina que está en el basural… si vos tenés que comprar esa maquina la tenés que licitar con tres presupuestos. En ese momento no había estabilidad, tenés que volver a licitar y por mas que estemos en el marco de emergencia el precio cambia, tenés que poner la guita antes… sabes que, vamos a estar dos años para comprar una maquina así».

-Pero para eso están los controles, no se pueden saltar esos pasos.

Correcto. Pero hay una emergencia votada por seis meses para que el Gobierno disponga rápidamente del dinero para comparar maquinas. Pero hagamos un Tribunal que analice los precios. Ya compramos las maquinas que se tenían que comprar y están trabajando. Pero cuanto pagamos de mas? Ponele 10 mil dólares, y con lo que ya trabajaron se recontra pagó».

-Lo de la planta de hormigón es un escandalo.

En realidad puede ser. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Yo siempre le sugerí al Intendente que contratemos una empresa porque la Municipalidad no se puede ocupar de las viviendas, de esto y lo otro. Cuando a vos te cobran impuesto es por alumbrado, barrido y limpieza, dediquémonos a eso. Si podemos llevar el agua por supuesto, si podemos mejorar el asfalto y todo, mejor. Pero bueno, la maquina está, y está el Tribunal de Contralor y va a decir. Yo siempre digo que el Tribunal debería ser todo de la oposición porque nos va a ensañar a hacer las cosas bien. Pero te digo lo mismo. Comprar una maquina de esas por lo menos seis meses, tres presupuestos, etc.».