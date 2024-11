Bariloche: tratan la renuncia del concejal Hercigonja

(ADN).- El Concejo Deliberante de Bariloche resolverá hoy la novela política del año, y determinará si acepta o no la renuncia del edil del PUL, Tomás Hercigonja. Al menos así se desprende del dictamen de la Asesoría Legal, que se sacó el tema de encima y legó a la política la resolución final.

Según la nota que firmó Fiorella Scelatto, “la renuncia es efectiva cuando el destinatario la acepta”, considerando que ese acto “no se perfeccionó” en una sesión. Luego de un intrincado argumento, que incluyó el recorrido del sainete, alegó que no es su responsabilidad definir el tema, ni de la Junta Electoral que.

La abogada indicó que el trámite no tuvo el recorrido administrativo y legal correspondiente para que se considere efectiva la renuncia, ya que entre la dimisión y su arrepentimiento, el tiempo fue tan corto, que no logró quedar sólido. En consecuencia, solo el Concejo -que se reúne hoy- puede aprobar o no la salida de Hercigonja y, en caso afirmativo, aceptar en el reemplazo de la banca, a Jazmin Venini quien le sigue en la lista.

Venini denunció la semana pasada presiones para renunciar, y permitir la vuelta del concejal renunciado. Por ahora, ningún fiscal tomó su declaración en una radio, para iniciar una causa.

El caso constituye un bochorno político y será la dirigencia quien resuelva la polémica instalada. El PUL deberá contar con votos prestados para sostener a Hercigonja en la banca. La clave la tiene Juntos Somos Río Negro. Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck compartió un acto con el intendente Walter Cortés en el PITBA. Habrán hablado del tema? Hoy se terminan las dudas.