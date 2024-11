(ADN).- Una renuncia que no fue, presiones y una denuncia pública (que debería investigar la justicia) de una funcionaria son el combo que componen este bochorno político en Bariloche, que sacude al Concejo Deliberante y tiene como epicentro al PUL, partido del intendente Walter Cortés. Una novela que comenzó hace unos días y se espera una definición para mañana.

Todo comenzó con la renuncia del concejal Tomás Hercigonja. La acción siguió su curso a la Junta Electoral Municipal para determinar la sucesión, que recayó en Jazmín Venini por seguir en la lista que presentó el PUL. Desde ese momento se vivieron situaciones increíbles.

Una serie de movimientos en el oficialismo provocaron rumores sobre la llegada de Venini (una joven co-fundadora del espacio libertario de Javier Milie en la ciudad) al Concejo, lo que generó múltiples rumores. Venini es funcionaria municipal, encargada de la relación entre el Municipio y la Nación.

Hoy debía tratarse la renuncia de Hercigonja y la asunción de Venini, pero ayer parecía que la joven no asumiría porque -aseguraban desde el Concejo- que había renunciado a la banca de antemano, cuando asumió como funcionaria. Tan raro todo, que salió a aclarar su situación y denunció amenazas.

Primero, en una entrevista en Radio Seis, sindicó al presidente del Cuerpo, Gerardo del Río, como uno de los que la presionaron para renunciar a su banca. Luego, emitió un comunicado: «Temo por la seguridad e integridad tanto mía como de mis seres queridos».

Mientras eso ocurría, se daba el debate en el Concejo con fuertes cruces ya que Del Río planteó «reconsiderar» la renuncia de Hercigonja, y bloquear la llegada de Venini. “Esto es un bochorno”, se quejó la edil de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, quien retrucó las maniobras legales que intentaba el hombre de Cortés en el recinto.

La concejal Julieta Wallace (Vamos con Todos) sostuvo que si el oficialismo quiere hay herramientas para ser expeditivos y «tengamos el dictamen de la asesoría letrada, las dos notas del concejal y la resolución de la Junta Electoral». Manifestó que con eso cada concejal podría resolver cómo seguir porque «lo cierto es que nos falta un concejal». Planteó que hubiera sido sano institucionalmente tener un miembro de la junta electoral distinto a los dos partidos que tienen mayoría. «No tengo nada contra el concejal Hercigonja, ni quien quiere asumir esa banca, quiero resguardar la vida institucional del concejo». «Como no está finalizado el trámite porque la jura no se efectivizó puede eventualmente la Junta Electoral reconsiderar esa resolución, pero hoy no podemos generar que se siente alguien en la banca cuando tenemos la junta electoral que proclamó a otra persona», planteó.

Por su parte, la concejal peronista Roxana Ferreyra sostuvo que «no queda claro el tema de la resolución, habíamos hablado, es necesario un dictamen de nuestra asesora letrada, voy a pedir que se clarifique la situación de la junta electoral, no podemos venir acá como si no hubiera pasado nada a continuar con la sesión, renunció, volvió, hay una resolución, no hay, no está claro, necesitamos los dictámenes o pasamos a un cuarto intermedio o lo resolvemos en la próxima comisión legislativa».

Luego de un cuarto intermedio, se retomó la sesión ya con Hercigonja en la banca. Allí hizo su entrada Venini: «Quiero dejar constancia en actas, antes de que se cierre la sesión, Señor Presidente, con nombre y apellido de quien se niega que yo asuma en la banca de concejales», manifestó. Según explicó, cuenta con documentación oficial que respalda su reclamo, incluyendo la Resolución 083-JEM-2024 emitida por la Junta Electoral Municipal.

Ese documento señala claramente que, tras la renuncia de Hercigonja, corresponde a Venini asumir como suplente primario del Partido Unión Libertad (PUL). El texto establece que la vacante debe cubrirse según el orden de la lista presentada en los comicios municipales de septiembre de 2023.

Por ahora, no hay definiciones. La sesión se reanuda mañana y se esperan definiciones.