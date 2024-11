Bariloche: el concejal Hercigonja volvió a su banca

(ADN). – El Concejo Municipal de Bariloche votó por mayoría la reincorporación del concejal del PUL, Tomás Hercigonga, quien hace dos semanas renunció a su banca en el cuerpo deliberativo, generando un clima político en el municipio andinoi rayana en un sainete, que tuvo su punto más crítico cuando Jazmín Venini, reemplazante del renunciado debía ocupar la banca, pero se abstuvo de incorporarse al Concejo luego de denunciar presiones para no asumir, al tiempo que Hercigonga se retractaba.

Durante las deliberaciones, el Concejo Municipal debatió las dudas que generó todo este proceso y avanzó en el procedimiento administrativo que se inició con la dimisión del concejal oficialista, continuó con la intervención de la Junta Electoral y llegó hasta un dictamen de la asesoría letrada.

El concejal Leandro Costa Brutten (IB), quien impulsó un pedido de reconsideración para que Hercigonja pudiera volver sobre sus pasos, defendió la idea de declarar abstracto el debate en torno a la renuncia ya que, antes de que pudiera ser analizado por los concejales, el empresario del transporte se retractó y pidió continuar.

Costa Brutten, quien no ocultó su relación de amistad con el renunciante, se refirió a la resolución de la Junta Electoral que daba paso a la jura de la concejal suplente, Jazmín Venini, señaló que aquel organismo no forma parte de los poderes del Estado y por lo tanto no tenía incidencia en una definición que mantuvo abierta la sesión ordinaria desde el último jueves y además argumentó que «estamos ante una situación abstracta que no puede ser tratada porque este Cuerpo, porque al haberse retirado la renuncia no puede resolver esa situación”.

Por su parte, Natalia Almonacid (JSRN), criticó todo este procedimiento y apuntó a gobierno municipal. Acusó al PUL de llevar su interna política a la mesa de sesiones hasta transformarlo en un grave problema institucional. “Esto es algo que la presidencia tiene que resolver, haciéndose cargo de sus actos”, señaló, para luego retirarse de la mesa para no participar de la votación.

Julieta Wallace (IB), en cambio, defendió que el Concejo interviniera en el trámite. Si bien criticó al oficialismo por exponer una interna que arrastró a los demás concejales, destacó que, el viernes, la Junta Electoral se puso a disposición del Deliberante para definir qué hacer con aquella resolución que desató otra polémica.

“¡Que despelote tienen!”, graficó el concejal Facundo Blanco Villalba (PRN) y calificó a la renuncia de Hercigonja como un “papelón” histórico donde el oficialismo acudió a los demás concejales para buscar una solución.

“La base de este problema son los aprietes sistemáticos”, dijo al hablar sobre las motivaciones que llevaron al concejal oficialista a ofrecer su renuncia y acusó al gobierno de provocar un “deterioro institucional” que dejó entrever que a algunos concejales “los pone un caudillo político”.

“Son un cachivache, si no pueden manejar su partido cómo pueden manejar el Municipio”, destacó y luego graficó que, hasta la fecha, más de 30 funcionarios dejaron el gabinete de Walter Cortés.

Para finalizar, el presidente del Concejo Municipa, Gerardo Del Río (PUL), habilitó la moción de Costa Brutten para declarar abstracta la renuncia. Con solo nueve concejales en la mesa se pasó a una votación que, por mayoría, dio el visto bueno a la reincorporación de Tomás Hercigonja. Solo Blanco Villalba y Samanta Echenique (JxC) se opusieron, mientras que Almonacid (JSRN) estuvo ausente.