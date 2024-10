UnTER llevó sus reclamos a la Secretaría de Trabajo

(ADN). – La secretaria General de UnTER, Silvana Inostroza -junto a otros dirigentes sindicales- se reunió hoy con la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, oportunidad en que presentó una nota solicitando el adelantamiento de la paritaria, al tiempo que pidió que la funcionaria interceda para que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, para que realice una convocatoria urgente, con una oferta de aumento salarial para todos los cargos del sistema educativo». También reclamó «por la falta de imparcialidad en la actuación de ese organismo» y exigió que se derogue la resolución que exhortaba a desistir de la medida de fuerza, que se cumple en la fecha.

“Cuestionamos la definición política de declarar ilegal nuestra medida de fuerza, cuando fue informada en tiempo y forma dentro de los plazos que marca la ley. También hicimos los planteos respecto de la falta de respeto a nuestro régimen de licencias, las licencias gremiales que nos han quitado y los incumplimientos que hace el gobierno de las paritarias homologadas”, fueron los términos expuestos por Silvana Inostroza.

«Planteamos cuál es el papel que debe tener la Secretaría de Trabajo durante las audiencias paritarias y se reclamó que debe hacer cumplir los acuerdos paritarios», informó UnTER y explicó que Avilez, “asumió el compromiso de revisar la resolución que tomó respecto del paro y de tomar un rol más activo dentro de la paritaria, manteniendo el rol de mediador-conciliador que le cabe como Secretaría de Trabajo”.

El sindicato docente señaló además, que “nos preocupa que el posicionamiento del gobierno provinicial sea de no atender los reclamos de los trabajadores y no diagramar una política salarial y educativa, porque perjudica no sólo a los docentes sino a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general” y alertó que «las medidas que está adoptando este gobierno provincial van en consonancia con el gobierno nacional y no vemos ningún avance para los trabajadores en general». Pidió, asimismo que «cese la campaña de desprestigio y amedrentamiento permanente que se hace sobre el sector docente, que desconoce la tarea que llevamos a cabo todos los días en las escuelas de la provincia».