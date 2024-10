UnTER denunció ataques del gobierno provincial

(ADN). – En una conferencia de prensa realizada en el acceso al edificio donde funcionan las Juntas de Clasificación de los distintos niveles en Viedma, UnTER denunció públicamente «el ataque del gobierno de Río Negro» ante la cancelación de las licencias gremiales y señaló que esta medida «pone en riesgo la institucionalidad y la transparencia del sistema educativo», un hecho que el dirigente docente Marcelo Nervi, calificó de «inédito» en la historia de Río Negro. Ya serían alrededor de 40 las bajas en las licencias.

También Nervi expresó: “Que no se equivoque el gobernador de la provincia, porque para nosotros cada uno de los cargos son fundamentales, pero no son prenda de negociación. Si cree que de esta manera vamos a renunciar a seguir exigiendo la derogación de la ley que declara la educación como servicio esencial, si cree que no vamos a seguir denunciando el avance de la restricción del régimen de licencias, si cree que no vamos a seguir exigiendo paritarias para tener el salario digno que nos merecemos los trabajadorxs, y haciendo las acciones que definimos en los marcos orgánicos, se equivoca”.

A su vez, Silvana Inostroza, titular del gremio docente, dijo que «estamos viviendo un ataque de una magnitud tan grave como no hemos vivido en la historia del sistema educativo de la provincia. Se pone en riesgo la garantía de transparencia de que hay compañeros gremiales que defienden los derechos de los trabajadores en las Juntas de Clasificación y en la Junta de Disciplina».

Y afirmó que “este gobierno provincial está queriendo borrar de un plumazo el trabajo sostenido durante tantísimos años, dejándonos sin garantías y sin la certeza de que las cosas se hagan bien. Los compañeros de las Juntas trabajan sin horarios para garantizar la clasificación en los listados que nos permiten el acceso al trabajo, la transparencia en los procesos sumariales, que se hagan los movimientos, y un sinfín de tareas”.

«Estamos rodeados de los compañeras que ya no van a volver a sus puestos de trabajo en las Juntas, y que al regresar a sus cargos en las escuelas, desplazarán y dejarán sin trabajo a los compañeros que eran sus suplentes», destacó y señaló que «el gobierno de Río Negro no piensa en la organización familiar de todos los docentes afectados como no piensa tampoco en los estudiantes y en sus trayectorias pedagógicas, al forzar el cambio de sus docentes en el mes de octubre. Evidentemente, al gobierno no le importa ni le preocupa la calidad educativa”.

Agregó Inostroza que “es una arremetida más de este gobierno que vamos a resistir, porque no estamos dispuestos a arrodillarnos. Vamos a seguir en esta lucha hasta que el gobierno provincial entienda que los trabajadores tenemos derechos, y los defendemos porque tenemos dignidad”.

Marcelo Nervi, vocal gremial docente en el Consejo Provincial de Educación, dijo que “en la historia de la provincia de Río Negro esto es inédito; hemos tenido momentos difíciles, pero jamás se ha dejado de respetar la institucionalidad del sistema educativo. Hoy el gobierno pasó esa línea. No es solamente las 27 primeras licencias, las cerca de 40 que hay ahora, porque se siguen sumando, sino que tiene que ver con la ruptura por el respeto a la participación y las garantías de representación que los compañeros les daban al conjunto en cada uno de sus lugares de trabajo”.

«Este quite de licencias en lugares esenciales implica quitarle la transparencia y la democracia de los cuerpos colegiados. Es otra contradicción de este gobierno, que sale a aplaudir en una plaza, y luego lleva adelante políticas denigrantes y restrictivas hacia la docencia y los trabajadores. Y sacar a los supervisores sumariantes como representación sindical es gravísimo”, destacó, porque significa “tener una sola mirada, la del gobierno, la disciplinadora, la que va a sancionar con la sola mirada de la patronal”.

Baja de licencias

La secretaria general de UnTER destacó, a su vez, que “también queremos denunciar otras licencias gremiales que se han dado de baja, como las de la Escuela Rodolfo Walsh, un espacio de formación política, pedagógica y sindical, que es una escuela del sindicato que proyecta y lleva a cabo cursos de capacitación y trayectos de formación, afrontando todos los costos con los fondos que aportan los afiliados. Esa escuela ha sido desbaratada por el gobierno, quitándonos esas licencias gremiales de quienes se hacían cargo de las únicas capacitaciones presenciales y de calidad que tenemos los docentes en la provincia de Río Negro. Una responsabilidad que la patronal no cumple, y que el sindicato asumió y ya no va a poder seguir brindando a los compañeros de toda la provincia”.

«Otras licencias que también fueron quitadas son las de compañeros que trabajaban en la Comisión de Viviendas, que se pusieron al hombro el trabajo para poder dar garantía del acceso a la tierra, a través de la Ley del Fondo Habitacional, una ley que surgió desde la UnTER y benefició a todos los trabajadores estatales. Desde esa comisión se gestionaba la adquisición y adjudicación de terrenos, para asegurar un derecho fundamental como el acceso a la vivienda, en el cual el Estado tampoco está presente y la UnTER sí”., informó la dirigente gremial.

Inostroza explicó luego que “todas las licencias que el gobierno dio de baja corresponden a compañerxs con un fuerte compromiso con la escuela pública y con toda la tarea que llevamos adelante desde la UnTER”.

Mientras que Marcelo Nervi, expresó, sobre estas medidas del gobierno, que «si sostiene el camino del apriete hacia la organización gremial, la respuesta va a llegar del conjunto de trabajadores de la educación. Vamos a redoblar los esfuerzos de quienes continúan trabajando, y también vamos a denunciar mucho más a fondo y vamos a responsabilizar al gobierno de la provincia que cada error y cada falla que se produzca en las Juntas es responsabilidad de la Ministra de Educación, Patricia Campos, y de los dos funcionarios que firman las resoluciones, Favio Sosa y Romina Procoppo”.