Termina la obra del Casino, aumenta la desocupación

(ADN).- Para el próximo jueves 31 está prevista la inauguración de la obra del Hotel-Casino en Viedma y se espera una gran apertura, con invitaciones selectas, shows y comida. Pero la novedad tiene un lado B: la desocupación. La caída abrupta de los proyectos públicos nacionales y provinciales que no alcanzan ser absorbidos por el sector privado, lo que profundiza la crisis del sector de los obreros de la construcción.

En la capital provincial solo queda en marcha la finalización del edificio del IPROSS y asoma la repavimentación del tramo de la ruta 51 que une la ciudad con el aeropuerto, pero no implica mucha mano de obra. Además, el municipio realizará la iluminación de un tramo de la avenida Perón (obra que no requiere de muchos trabajadores) y mantiene la promesa de continuar con los trabajos en la Terminal de colectivos, pero no hay plata ni en la comuna ni en la provincia.

«En los últimos meses quedaron 200 obreros en la calle» advirtió hace dos semanas el titular de la MUOCRA, Raúl Martínez. El presidente de la Mutual indicó que esas familias «son asistidas con comida en la UOCRA». Según el dirigente, el número de la desocupación en la capital provincial asciende a más de 400 trabajadores. A la mutual aportan hoy poco más de 40 asociados. Difícil seguir de esta manera.

La cifra es enorme y en el gremio solo miran con esperanzas a Sierra Grande, pensando en que se necesitarán muchos obreros para construir la planta de GNL, pero para eso falta. Según el plan original de YPF, esa obra comenzaría en 2031. De todos, esa inversión generaría una dinámica económica en la región y requerirá infraestructura. Por eso la UOCRA espera que esos tiempos se acorten.

Sin embargo, hay silencio gremial. También político: ningún partido elevó su vos frente a la falta de la obra pública y su consecuente desocupación.

Para colmo, el Presupuesto 2025 que elevó Javier Milei al Congreso no tiene obras en carpeta para Río Negro, solo la continuidad de las que tienen financiamiento internacional y que ya estaban en marcha, como el plan director de Catriel y ampliación de redes en Roca. Ni la rotonda de Choele Choel, ni las rutas 22 y 23 ni otras promesas realizadas por la Casa Rosada a Río Negro serán cumplidas.

El caso de Viedma se traslada a toda la región Inferior y Atlántica.

Por ahora no hay planes alternativos ni un diseño de cómo redireccionar esa mano de obra desocupada. El empleo estatal ha dejado de ser una opción segura, y la reactivación del IDEVI todavía no genera tanta demanda. Y el Parque Industrial todavía espera medidas impositivas que lo hagan competitivo.

Martínez brindó algunos detalles de la desocupación en empresas, que prácticamente se paralizaron por la falta de obra pública. Mocciola empleaba en julio del año pasado, 139 obreros y en agosto, 37, pero el mes pasado dieron de baja a otros 15; Lozano, con 30 obreros en julio 2023, en agosto pasado llegó a dos; SYLPA, con 36 obrero el año pasado, en agosto registró 19, con tres bajas en septiembre; Oriente mantiene sus 28 trabajadores.

En la construcción en Viedma, se emplea hoy a 88 obreros., un número que va a la baja. «El panorama es desolador», dijo el dirigente.