Macri presiona a Milei para ocupar cargos en Energía

La Mesa de Energía de la Fundación Pensar se reunió este lunes para analizar la posibilidad aportar ideas y ocupar más cargos en el gobierno de Javier Milei. En el PRO insisten con que la flamante secretaria de Energía, María Tettamanti, fue designada como parte de la negociación que está llevando adelante el ex presidente Mauricio Macri, y presionan para que no sea la única en sumarse. “Ella va sugerida por el PRO y aprobada por el gobierno, pero si desembarca sola se desvirtuaría el acuerdo”, señalaron a EconoJournal fuentes cercanas a Emilio Apud, quien preside la Mesa de Energía de la Fundación.

Apud se viene reuniendo desde hace un par de meses con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, para darle forma al acuerdo entre el gobierno y el PRO. “Es necesario pensar un nuevo esquema de organización del área energética del gobierno y en la gente más adecuada para ir cubriéndolo determinados cargos. El apoyo del PRO consistió en proponerle una lista de gente y un programa. Si lo toma o lo deja depende del gobierno”, remarcaron desde la Fundación Pensar.

En la reunión participó María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar, junto a unos 15 técnicos que se hicieron presentes, entre los que estuvieron Mauricio Roitman, Gustavo Lopetegui, José Luis Lanziani, Daniel Montamat, Marcos Pourteau, Ricardo Molina, Alejandro Sruoga y Carlos Givoldi. El foco estuvo puesto en los aspectos programáticos, donde tienen muchas coincidencias con el gobierno de Milei, y también en el tema de los cargos.

“Hemos determinado todos los lugares que podrían llegar a tener cambios o adecuaciones y en función de eso le hemos arrimado un listado de gente. Hasta ahora han puesto a la secretaria de energía, que la sugerimos nosotros. María integró el equipo que antes trabajaba en el eventual gobierno de Patricia Bullrich y después siguió dentro del PRO en la Fundación Pensar. La condición de Macri es que todo ese apoyo sea institucional, que no sea a título personal. Que sea el apoyo de un partido en el área de energía. Hasta ahora nos estamos entendiendo bastante”, agregaron desde el PRO.

En el partido comandado por Mauricio Macri esperan que Tettamanti sea la encargada de proponer a las personas que quiere que la acompañen en algunos puestos clave y ahí es cuando se produciría el desembarco de otros referentes del PRO. No obstante, fuentes del gobierno de Javier Milei remarcan llamativamente que esa articulación hoy no existe.

Econojournal publicó en esa dirección, que en la interna del PRO la flamante secretaria de Energía se encuadra políticamente mucha más cerca de Patricia Bullrich o incluso de José Luis Espert que del ex presidente Macri, por lo que no existiría un acuerdo partidario con La Libertad Avanza. «Sí parece existir la posibilidad de que se escuchen propuestas o ideas desde distintos espacios, entre ellos la Fundación Pensar, pero hoy no existe un acuerdo programático», indicó una fuente privada que sigue de cerca los acontecimientos.

En la Fundación Pensar reconocen que los tiempos los maneja el gobierno, pero insisten con que no sería bueno que las definiciones se demoraran demasiado. “Hay que poner en sintonía a toda el área gubernamental de energía para solucionar los problemas coyunturales de electricidad en el verano, encarar algunas licitaciones pendientes para la privatización de las centrales hidroeléctricas y reformular los entes reguladores. Todo eso hay que hacerlo rápido porque apenas se saneen las finanzas del sector energético, terminando con los subsidios, van a venir muchas inversiones y la Secretaría de Energía tiene que estar preparada para promover esas inversiones”, remarcaron.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es uno de los organismos donde el PRO busca poner a alguien propio. “La intervención que hay en el ENRE no satisface del todo. Por lo tanto, es muy probable que se cambié”, remarcaron en la Fundación Pensar. Otra silla que es mirada con entusiasmo por el PRO es la que ocupa Carlos Bastos en el directorio de YPF en representación del Estado.