GNL: cautela en Shell sobre el acuerdo con YPF

“Desde Shell estamos siempre explorando las oportunidades de optimizar nuestro portfolio. Pero por política de la compañía, no hacemos comentarios sobre actividades o acuerdos comerciales potenciales”, aseguró la petrolera luego de que el gobierno dejara trascender que YPF estaría por firmar un acuerdo con la multinacional angloholandesa para exportar el 30% del Gas Natural Licuado que produzca en las próximas décadas, publicó Econojournal.

Shell es una de las dos petroleras multinacionales con mayor actividad en Vaca Muerta junto con Chevron.

La escueta declaración llegó en respuesta a la declaración del jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien el martes filtró la supuesta negociación a la prensa durante un acto de la Unión Industrial Argentina realizado en Córdoba. “En las próximas horas se suscribiría un Memorando de Entendimiento (MOU) con una de las compañías petroleras más importantes del mundo, lo que implicaría un ingreso total de U$S 140.000 millones para la Argentina en un plazo de dos décadas”, sostuvo el funcionario.

“Esta empresa puede comprar un tercio de las exportaciones de gas de Argentina, que equivalen a unos U$S 7.000 millones anuales por 20 años, lo que garantizaría una enorme estabilidad financiera para el país”, destacó también Francos. En off the record se filtró luego desde el propio gobierno que la petrolera con la que se negocia es Shell y, según pudo averiguar EconoJournal, la carta de intención se firmaría el miércoles de esta semana.

La información llamó la atención en el sector porque este tipo de negociaciones corporativas suelen manejarse con el máximo hermetismo y recién se anuncian cuando el acuerdo está cerrado.

En este caso la filtración sorprende todavía más porque YPF anunció a fines de julio la decisión de construir junto a Petronas la planta de exportación de GNL en la localidad rionegrina Punta Colorada, modificando la localización original, y unos pocos días después trascendió que la firma de Malasia tomó la decisión de bajarse del proyecto, lo que significaría un paso atrás para la petrolera comandada por Horacio Marín y para el gobierno en general.

¿Cuál es el objetivo de anunciar ahora cifras sobre un posible acuerdo que recién está empezando a discutirse? Además, hay que tener en claro que lo que se está terminando de acordar es solo un Memorando de Entendimiento, una especie de paraguas muy genérico que no implica ningún compromiso concreto y simplemente les da luz verde a las partes para comenzar a evaluar oportunidades de negocio conjuntas.