El bono congelado deteriora más las jubilaciones

(ADN).- En noviembre, los jubilados, pensionados, PUAM tendrá un aumento de 3,5 % y un bono confirmado de $70 mil. Este bono será inamovible para las mínimas y se otorgará durante todo 2025.

Según el Decreto 274/24, los datos publicados sobre el IPC de septiembre determinarán para noviembre solo una recomposición en las jubilaciones, pensiones, beneficios no contributivos (PUAM y PNC) de 3,5 %. Asimismo, pese a que aún no fue oficializado, el bono será de $70 mil para los haberes que no superen la jubilación mínima $252.872.

El Director de ANSES, Mariano de Los Heros confirmó ante la Comisión que discute el Presupuesto 2025, que tuvo lugar en el Congreso de la Nación, que durante 2025 se repetirá este esquema de refuerzos para los haberes mínimos y conservará el mismo monto durante el año próximo, no ajustándose por inflación.

En este sentido, indico que la partida económica del organismo tiene «un incremento del 1% y llega al 45% del presupuesto total». En el día de hoy confirmo dicha cuestión mediante una entrevista radial, afirmando que habrá un incremento de 15% respecto 2023, implicando ello “una sensibilidad del gobierno que se expresa en números”.